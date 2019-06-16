金泰梨給網友的忠告：「放下令人不安的想法，只專注於此刻」

是精神世界也很帥氣的演員金泰梨！
近日金泰梨通過V LIVE直播和網友聊天，雖然在電影、電視劇裡一直扮演寡言的角色，但本人卻十分開朗直爽呢！
有粉絲問她：「假日應該做些什麼呢？ 想過得忙碌一點，但總覺得時間過得好快。 」金泰梨先是表示共鳴：「看起來這位網友是覺得時間過得太快而不安，覺得自己應該做點什麼卻沒做，就覺得自己像傻瓜。 」之後便建議道，這種時候就要放下對於過去和未來的過多考慮，專注於當下：「讓自己不安的想法大部分其實是沒有用的，放下為妙。 」
金泰梨還用自己的日常來舉例：「讀書、讀詩集、看電影之類雖然是很小的事，但會讓人感到自己至少做了什麼，心情就會變好。 」
金泰梨還說，有沒有全部讀完並不重要，如果一本書讀不下去就換另一本，看到喜歡的內容或段落就表記起來，有時間的話再翻一翻：「所以會需要很多很多書簽，沒有必要買太漂亮的，我就經常用咖啡廳的紙巾或發票當書簽。 」
最後，金泰梨說：「不知道大家覺得怎麼樣，我感覺和大家聊天很開心呢，以後有時間一定要開見面會！ 希望大家喜歡今天的小小見面會哦。 」
真的是從外表到思想都很帥氣！ 好想看到金泰梨的更多作品啊：
（圖源：金泰梨V LIVE）
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