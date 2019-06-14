【B.I事件】韩瑞希SNS透露：「2天后将回到韩国 重点应该是梁铉锡、警方 而不是我」 A某律师：「YG会定期检查艺人，如发现吸毒就送去日本排毒」 [好片推荐]《0.0赫兹》不可冒犯的超自然力量 韩媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李升勋…「发送讯息给A某」 SPAO联名真的令人买不完啊～来看看现在可以买到什么！ 警方承认3年前包庇郑俊英，导致数十名女性接连受害 《女神降临》超豪华假想阵容：男主人选车银优＆JIN之间真的难做抉择啊！ BLACKPINK&乐童音乐家&WINNER会受连累吗？ 国民请愿：终止YG艺人电视活动 YG 动荡中的不变大势⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四亿 全昭弥出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝贺 她们是什么关系？ 朱智勋8月10日举行香港场见面会！门票将於6月24日开售～ 超心痛！ T-ara宝蓝演员妈妈曾自杀，妹妹目睹全程：我曾恨过我妈

依目前的报导指出，李升勋「没有吸毒」，但「企图掩盖」金韩彬事件。



12日，据韩国媒体「DISPATCH」报导，iKON队长B.I（金韩彬）涉嫌吸毒，而警方早在3年前（2016年）掌握相关消息。当天，B.I通过SNS发文道歉，并否认有吸毒一事，而他因不洽当行为引起争议，决定从组合退出。

事件持续延烧，「DISPATCH」今日（14日），再公开WINNER李升勋与韩瑞希（B.I联系的A某）於聊天室里的对话。韩瑞希在收到李升勋的联系后，前往YG娱乐。



据报导指出，李升勋在YG自行进行的毒品检测上，看到B.I呈「阳性反应」。而韩瑞希收到李升勋的联系，他上传了一个电话号码，希望韩瑞希能联络这个人。李升勋约了韩瑞希在YG公司附近见面，但韩瑞希没有见到李升勋，而是YG的相关人士K某。K某表示：「我代替升勋来的，B.I的事情是秘密，有什么事情一定要和我联系。」在这之后，韩瑞希因涉嫌「毒品管理法」被紧急逮捕。

韩瑞希在首次审讯中承认吸毒，还上缴和B.I的聊天记录。之后，K某带韩瑞希到YG公司的7楼与梁铉锡代表见面，韩瑞希的手机因而被没收并关机。梁铉锡称：「非常讨厌自己的艺人接受调查」、「想当歌手？我要毁掉你是很容易的。」韩瑞希在这之后连续翻供，而身旁坐著的就是YG委派的律师。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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