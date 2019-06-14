【B.I事件】韓瑞希SNS透露：「2天後將回到韓國 重點應該是梁鉉錫、警方 而不是我」 A某律師：「YG會定期檢查藝人，如發現吸毒就送去日本排毒」 [好片推薦]《0.0赫茲》不可冒犯的超自然力量 韓媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李昇勳…「發送訊息給A某」 SPAO聯名真的令人買不完啊～來看看現在可以買到什麼！ 警方承認3年前包庇鄭俊英，導致數十名女性接連受害 《女神降臨》超豪華假想陣容：男主人選車銀優＆JIN之間真的難做抉擇啊！ BLACKPINK&樂童音樂家&WINNER會受連累嗎？ 國民請願：終止YG藝人電視活動 YG 動盪中的不變大勢⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四億 全昭彌出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝賀 她們是什麼關係？ 朱智勛8月10日舉行香港場見面會！門票將於6月24日開售～ 超心痛！ T-ara寶藍演員媽媽曾自殺，妹妹目睹全程：我曾恨過我媽

依目前的報導指出，李昇勳「沒有吸毒」，但「企圖掩蓋」金韓彬事件。



12日，據韓國媒體「DISPATCH」報導，iKON隊長B.I（金韓彬）涉嫌吸毒，而警方早在3年前（2016年）掌握相關消息。當天，B.I通過SNS發文道歉，並否認有吸毒一事，而他因不洽當行為引起爭議，決定從組合退出。

事件持續延燒，「DISPATCH」今日（14日），再公開WINNER李昇勳與韓瑞希（B.I聯繫的A某）於聊天室裡的對話。韓瑞希在收到李昇勳的聯繫後，前往YG娛樂。



據報導指出，李昇勳在YG自行進行的毒品檢測上，看到B.I呈「陽性反應」。而韓瑞希收到李昇勳的聯繫，他上傳了一個電話號碼，希望韓瑞希能聯絡這個人。李昇勳約了韓瑞希在YG公司附近見面，但韓瑞希沒有見到李昇勳，而是YG的相關人士K某。K某表示：「我代替昇勳來的，B.I的事情是秘密，有什麼事情一定要和我聯繫。」在這之後，韓瑞希因涉嫌「毒品管理法」被緊急逮捕。

韓瑞希在首次審訊中承認吸毒，還上繳和B.I的聊天記錄。之後，K某帶韓瑞希到YG公司的7樓與梁鉉錫代表見面，韓瑞希的手機因而被沒收並關機。梁鉉錫稱：「非常討厭自己的藝人接受調查」、「想當歌手？我要毀掉妳是很容易的。」韓瑞希在這之後連續翻供，而身旁坐著的就是YG委派的律師。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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