韓媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李昇勳…「發送訊息給A某」

依目前的報導指出，李昇勳「沒有吸毒」，但「企圖掩蓋」金韓彬事件。
12日，據韓國媒體「DISPATCH」報導，iKON隊長B.I（金韓彬）涉嫌吸毒，而警方早在3年前（2016年）掌握相關消息。當天，B.I通過SNS發文道歉，並否認有吸毒一事，而他因不洽當行為引起爭議，決定從組合退出。
事件持續延燒，「DISPATCH」今日（14日），再公開WINNER李昇勳與韓瑞希（B.I聯繫的A某）於聊天室裡的對話。韓瑞希在收到李昇勳的聯繫後，前往YG娛樂。
據報導指出，李昇勳在YG自行進行的毒品檢測上，看到B.I呈「陽性反應」。而韓瑞希收到李昇勳的聯繫，他上傳了一個電話號碼，希望韓瑞希能聯絡這個人。李昇勳約了韓瑞希在YG公司附近見面，但韓瑞希沒有見到李昇勳，而是YG的相關人士K某。K某表示：「我代替昇勳來的，B.I的事情是秘密，有什麼事情一定要和我聯繫。」在這之後，韓瑞希因涉嫌「毒品管理法」被緊急逮捕。
韓瑞希在首次審訊中承認吸毒，還上繳和B.I的聊天記錄。之後，K某帶韓瑞希到YG公司的7樓與梁鉉錫代表見面，韓瑞希的手機因而被沒收並關機。梁鉉錫稱：「非常討厭自己的藝人接受調查」、「想當歌手？我要毀掉妳是很容易的。」韓瑞希在這之後連續翻供，而身旁坐著的就是YG委派的律師。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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