朱智勋8月10日举行香港场见面会！门票将於6月24日开售～

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朱智勋近年先后参演《与神同行》、《北寒谍战》及《李尸朝鲜》等多部大热作品，於电视剧及电影界的发展均如日中天；凭著精湛演技及帅气外表，朱智勋成功赢得全球影迷追捧！

而最近，朱智勋为亚洲粉丝带来天大喜讯，宣布即将举行自出道以来首个亚洲巡回见面会，走访至各个亚洲城市会见影迷！香港场将於8月10日(星期六) 假九龙湾国际展贸中心Rotunda 3举行，届时朱智勋将展现萤光幕以外的不同面貌，城中影迷当然要把握机会深入了解这位魅力男神！





去年，朱智勋接拍了多部口碑载道的电影作品，频繁亮相於大银幕，因而当选为亚洲明星盛典的「年度艺人」。作为韩国炙手可热的影帝，朱智勋戏路非常广泛，不论是奇幻电影《与神同行》、间谍剧情片《北寒谍战》，还是犯罪电影《Dark Figure of Crime》，朱智勋均是「票房保证」，主演作品通通横扫韩国及亚洲票房；而朱智勋更以总票房2780万入场人次的惊人纪录，荣登2018年度韩国最卖座演员之冠，印证了朱智勋的非凡叫座力！





此外，朱智勋的精湛演技亦为他再次赢得各大电影节中的重要奖项，拿下韩国影评奖、釜日电影奖及年度电影奖的「最佳男配角」以及青龙电影奖的「人气明星奖」等；而当中更不得不提他凭著《Dark Figure of Crime》中反派罪犯一角荣获韩国电影制作人协会奖的「最佳男主角」，成功夺得从影以来首个影帝殊荣，演技备受肯定。



今年年初，朱智勋再以Netflix首部原创韩剧《李尸朝鲜》及MBC剧集《ITEM》回归小萤幕，睽违四年再度出演电视剧让一众剧迷期待不已。《李尸朝鲜》自首播以来已经得到全球电影爱好者、影评人、媒体一致好评，力赞此剧的叙事、动作镜头及视觉效果等均可媲美国际巨片的规模，亦让朱智勋的人气攀上颠峰！



为答谢各地影迷对其电影及剧集作品的支持，朱智勋终於举行出道以来的首个亚洲巡回见面会，以7月的首尔场作为巡演首站，再陆续巡回至曼谷、香港及台北等地，与更多亚洲粉丝会面！透过即将举行的「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」，香港粉丝将有机会与朱智勋近距离互动，他更会分享个人生活及拍摄点滴，展示萤光幕以外的面貌，相信届时所有观众都会被朱智勋既幽默又性感的魅力迷倒！

公开发售门票将於6月24日(星期一) 早上十时起於购票通发售 (网上购票: www.cityline.com; 购票热线: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM); 购票通售票处 (设於通利琴行及麦花臣场馆))。

「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」门票售价详情如下：

港币 $1,388 (全为指定座位)

港币 $888 (全为指定座位)



全场门票持有人均可参加演出后举行的「一对一击掌」粉丝福利活动；另外，港币$1,388门票持有人更有机会得到限量「亲笔签名宝丽来」及「亲笔签名海报」，有关粉丝福利活动的安排及详情，稍后将於ELF ASIA Facebook (www.facebook.com/elfasia) 公布，敬请留意。

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