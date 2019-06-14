【B.I事件】韓瑞希SNS透露：「2天後將回到韓國 重點應該是梁鉉錫、警方 而不是我」 A某律師：「YG會定期檢查藝人，如發現吸毒就送去日本排毒」 [好片推薦]《0.0赫茲》不可冒犯的超自然力量 韓媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李昇勳…「發送訊息給A某」 SPAO聯名真的令人買不完啊～來看看現在可以買到什麼！ 警方承認3年前包庇鄭俊英，導致數十名女性接連受害 《女神降臨》超豪華假想陣容：男主人選車銀優＆JIN之間真的難做抉擇啊！ BLACKPINK&樂童音樂家&WINNER會受連累嗎？ 國民請願：終止YG藝人電視活動 YG 動盪中的不變大勢⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四億 全昭彌出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝賀 她們是什麼關係？ 朱智勛8月10日舉行香港場見面會！門票將於6月24日開售～ 超心痛！ T-ara寶藍演員媽媽曾自殺，妹妹目睹全程：我曾恨過我媽

朱智勛近年先後參演《與神同行》、《北寒諜戰》及《李屍朝鮮》等多部大熱作品，於電視劇及電影界的發展均如日中天；憑著精湛演技及帥氣外表，朱智勛成功贏得全球影迷追捧！

而最近，朱智勛為亞洲粉絲帶來天大喜訊，宣佈即將舉行自出道以來首個亞洲巡迴見面會，走訪至各個亞洲城市會見影迷！香港場將於8月10日(星期六) 假九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行，屆時朱智勛將展現螢光幕以外的不同面貌，城中影迷當然要把握機會深入了解這位魅力男神！





去年，朱智勛接拍了多部口碑載道的電影作品，頻繁亮相於大銀幕，因而當選為亞洲明星盛典的「年度藝人」。作為韓國炙手可熱的影帝，朱智勛戲路非常廣泛，不論是奇幻電影《與神同行》、間諜劇情片《北寒諜戰》，還是犯罪電影《Dark Figure of Crime》，朱智勛均是「票房保證」，主演作品通通橫掃韓國及亞洲票房；而朱智勛更以總票房2780萬入場人次的驚人紀錄，榮登2018年度韓國最賣座演員之冠，印證了朱智勛的非凡叫座力！





此外，朱智勛的精湛演技亦為他再次贏得各大電影節中的重要獎項，拿下韓國影評獎、釜日電影獎及年度電影獎的「最佳男配角」以及青龍電影獎的「人氣明星獎」等；而當中更不得不提他憑著《Dark Figure of Crime》中反派罪犯一角榮獲韓國電影製作人協會獎的「最佳男主角」，成功奪得從影以來首個影帝殊榮，演技備受肯定。



今年年初，朱智勛再以Netflix首部原創韓劇《李屍朝鮮》及MBC劇集《ITEM》回歸小螢幕，睽違四年再度出演電視劇讓一眾劇迷期待不已。《李屍朝鮮》自首播以來已經得到全球電影愛好者、影評人、媒體一致好評，力讚此劇的敘事、動作鏡頭及視覺效果等均可媲美國際巨片的規模，亦讓朱智勛的人氣攀上顛峰！



為答謝各地影迷對其電影及劇集作品的支持，朱智勛終於舉行出道以來的首個亞洲巡迴見面會，以7月的首爾場作為巡演首站，再陸續巡迴至曼谷、香港及台北等地，與更多亞洲粉絲會面！透過即將舉行的「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」，香港粉絲將有機會與朱智勛近距離互動，他更會分享個人生活及拍攝點滴，展示螢光幕以外的面貌，相信屆時所有觀眾都會被朱智勛既幽默又性感的魅力迷倒！

公開發售門票將於6月24日(星期一) 早上十時起於購票通發售 (網上購票: www.cityline.com; 購票熱線: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM); 購票通售票處 (設於通利琴行及麥花臣場館))。

「2019 Asia Tour ‘All About JUJIHOON’ in Hong Kong」門票售價詳情如下：

港幣 $1,388 (全為指定座位)

港幣 $888 (全為指定座位)



全場門票持有人均可參加演出後舉行的「一對一擊掌」粉絲福利活動；另外，港幣$1,388門票持有人更有機會得到限量「親筆簽名寶麗來」及「親筆簽名海報」，有關粉絲福利活動的安排及詳情，稍後將於ELF ASIA Facebook (www.facebook.com/elfasia) 公佈，敬請留意。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞