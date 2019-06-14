超心痛！ T-ara宝蓝演员妈妈曾自杀，妹妹目睹全程：我曾恨过我妈

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「我曾经很恨妈妈...」会想到母亲企图自杀时的场景，全宇蓝留下了眼泪。

日前《人生纪录片-MY WAY》公开了女演员李美英的人生故事。 提起李美英这个名字，也许很多人都不记得，但你一定看过她出演的电视剧，她是《恍惚的邻居》里的罗正芬，也是《心情好的日子》里的金新爱。 而最让民众熟悉的还是她的一对女儿，大女儿是T-ara成员宝蓝，小女儿是歌手宇蓝。



在节目中，李美英公开了与歌手全英禄离婚之后的生活，自曝曾患上了严重的忧郁症，「发生了很多事，我只想一死了之，经常觉得为什么我活得这么累，就上吊想要自杀。 」

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但是李美英没想到的是，为了自杀走进浴室，并用淋蓬头管子准备自杀这一幕被小女儿看到了。 李美英称：「我很害怕我自己，宇蓝看到了那一幕哭得很疯狂，她一直在喊妈妈你要干嘛，她真的被吓到了，现在想起来都觉得心痛。 」



宇蓝回想到当年那一幕直到现在心情也无法平息，「我想要一直埋在心里，哪个做儿女的看到那一幕能够清醒？ 当时我想要替妈妈死，那时其实我第一次恨我妈，你骂人也好撒泼也好，只求你别选择绝路。 」

好在最后因为宝蓝和宇蓝的陪伴，李美英也最终走出了离婚的阴影，逐渐找回了笑容。

「图：《人生纪录片-MY WAY》」

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