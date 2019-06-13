Super Junior晟敏被要求退队后首次曝近况：纪念瘦身5kg
明星 2019年6月13日 星期四09:05 Rui
Super Junior成员晟敏公开了近况照，这也是他被SJ粉丝团要求退队后首次公开近况。
晟敏在自己的IG上写道：「纪念减掉5kg而去看了电影，果然在电影院就要吃酸酸甜甜的糖。 」照片中的晟敏坐在电影院的沙发上，身穿深色T恤，头戴一顶粉色的帽子，镜头下的他童颜满分。 自爆成功瘦身10斤的晟敏已经有了明显的小V脸，更显得五官精致。
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日前ELF （Super Junior粉丝）发布声明，要求晟敏和强仁退队，以免影响组合声誉。晟敏於2014年9月公布与音乐剧演员金思垠热恋，并於同年12月与女方结婚，然而晟敏公布恋情和婚讯均没有与家人、Super Junior成员和经纪公司讨论，而事前晟敏多次宣称无意结婚，令粉丝感到被欺骗。此后，晟敏又被发现多次转赠粉丝礼物予妻子，而两人受非议情况下，仍坚持公开晒恩爱，加上金思垠曾赞好羞辱韩国粉丝的图片，两夫妇的行动因而多次触怒粉丝，才致使粉丝离心。
「图：晟敏IG」
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