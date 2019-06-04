《0.0赫兹》郑恩地：还没接到演出提案前，我就是这漫画的铁粉！

总是以独特的音色成为女团APINK中的SOLO主线，郑恩地的歌唱实力早已不需多言，拥有许多粉丝，而她也曾从《请回答1997》一剧成功开启了演员之路，接下来也陆续演出很多电视剧作品，但首度挑战大萤幕的作品就是惊悚的《0.0赫兹》。
郑恩地表示《0.0赫兹》是她非常感谢的一部作品。「以前的我总是天天挂著笑容，像是能击败一切的甜心偶像，虽然想要尝试很多东西，不过能选择的作品很有限。此时遇见了《0.0赫兹》，不需用台词来表达，就能感觉到那种氛围，应该能让大家看到我的另一面所以我选择了这部作品。让大家有另一种期待也很棒。」
郑恩地在剧中饰演昭熙一角，拥有能看见鬼的眼睛，从小就能看见其他人看不到的世界，与郑恩地之前所饰演过的角色完全不同。「平常我常讲鬼故事给朋友听，他们都说“你的表情好恐怖”，所以我想应该能演好。虽是挑战也别具意义，当然也很有趣味。时常站在舞台上活动的爱豆，一般都是露出漂亮的表情，这次的演出别有不同让我感觉得很痛快。」
电影《0.0赫兹》由同名网路漫画原著改编，郑恩地更表示在接到演出的提案前，她早就是这部漫画的铁粉！「漫画连载的时候我就看了，听到要翻拍成电影的消息，感觉是跟我有缘吗？决定接演后我又重新看过一次漫画，也有了新的体悟，领会到了跟以前认知不一样的昭熙。」
《0.0赫兹》即将於6月14日於台湾正式上映。
照片：车库娱乐, smilent
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