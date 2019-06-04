《0.0赫茲》鄭恩地：還沒接到演出提案前，我就是這漫畫的鐵粉！

總是以獨特的音色成為女團APINK中的SOLO主線，鄭恩地的歌唱實力早已不需多言，擁有許多粉絲，而她也曾從《請回答1997》一劇成功開啟了演員之路，接下來也陸續演出很多電視劇作品，但首度挑戰大螢幕的作品就是驚悚的《0.0赫茲》。
鄭恩地表示《0.0赫茲》是她非常感謝的一部作品。「以前的我總是天天掛著笑容，像是能擊敗一切的甜心偶像，雖然想要嘗試很多東西，不過能選擇的作品很有限。此時遇見了《0.0赫茲》，不需用台詞來表達，就能感覺到那種氛圍，應該能讓大家看到我的另一面所以我選擇了這部作品。讓大家有另一種期待也很棒。」
鄭恩地在劇中飾演昭熙一角，擁有能看見鬼的眼睛，從小就能看見其他人看不到的世界，與鄭恩地之前所飾演過的角色完全不同。「平常我常講鬼故事給朋友聽，他們都說“妳的表情好恐怖”，所以我想應該能演好。雖是挑戰也別具意義，當然也很有趣味。時常站在舞台上活動的愛豆，一般都是露出漂亮的表情，這次的演出別有不同讓我感覺得很痛快。」
電影《0.0赫茲》由同名網路漫畫原著改編，鄭恩地更表示在接到演出的提案前，她早就是這部漫畫的鐵粉！「漫畫連載的時候我就看了，聽到要翻拍成電影的消息，感覺是跟我有緣嗎？決定接演後我又重新看過一次漫畫，也有了新的體悟，領會到了跟以前認知不一樣的昭熙。」
《0.0赫茲》即將於6月14日於台灣正式上映。
照片：車庫娛樂, smilent
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究