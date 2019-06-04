《超人回来了》文熙俊一家要亮相～韩网民：想洗白？没门！

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《超人回来了》送走了高志溶和升材，迎来了文熙俊一家，却没想到引发了观众们的不满。

曾表示「我不会结婚」却结婚了、坚称「并不是未婚怀孕」最后却是事实，文熙俊频繁「打脸」的发言让越来越多的粉丝选择离开。一直强调「请尊重保护我的私生活」，就连民众对他与他的家人善意的关注都很抗拒的文熙俊，竟然要亮相观察类育儿节目了，难免不让观众们觉得他是习惯性打脸。

从结婚到妻子昭燏怀孕、生育，文熙俊的言论一直反复无常。在与昭燏结婚前的2016年，文熙俊为庆祝出道20周年举办了20多场个人演唱会，票价高达13万（韩币），而演唱会上文熙俊每次都说：「我不结婚，我只有你们。 」同年10月，昭燏以患有恐慌障碍为由缺席了新曲宣传活动。11月，文熙俊就宣布将在2017年2月与昭燏结婚，两人已经恋爱了7个月。这一劲爆消息让不少文熙俊的粉丝伤心不已，而文熙俊只表示：「我从来没有把粉丝当做提款机看，很害怕作为歌手站在舞台上，请不要歪曲一直将粉丝放在第一位的文熙俊的20年歌手生涯」。



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爱豆界的元祖男神与现役爱豆恋爱7个月就结婚的消息自然让不少人联想到他们是否是未婚先孕，就连当时公开的新娘婚纱照都能看出一二，但文熙俊却称：「真的不是未婚先孕。」昭燏生下女儿的时间是两人举办婚礼后的第3个月，他们2月结婚，5月就迎来了第一个宝宝。而昭燏之所以缺席团队活动也是因为已经怀孕。



对於5月的生产，文熙俊一直保持沉默，但依旧出演了多档综艺节目，只是对老婆生孩子一事缄口不提。女儿出生后，文熙俊和昭燏发布了一则官方声明，称「请大家祝福迎接新生命的文熙俊昭燏夫妇和小宝宝」。

作为公众人物，自然会吸引民众的关注。但文熙俊却很厌烦众人对昭燏的关注，H.O.T重组演唱会之前的2018年2月，文熙俊甚至说出了「现在不是为H.O.T宣传的心情」这样重磅的言论，「H.O.T要回归，怎么能连我老婆昭燏一起上了热搜？」，向粉丝、 民众和网友表达不满。

婚前，昭燏是Crayon Pop最具人气的成员， 虽然火爆程度不如当年的H.O.T，但作为现役爱豆，突然爆出结婚的消息还是让不少人震惊，在加上是未婚先孕，这种大新闻自然会引爆热议登上热搜榜。而老公要回归，妻子也自然会被关注，而令关联词登上热搜，且这并不是黑粉所为，而是民众们的自然举动。然而，文熙俊却因这件事情拒绝为时隔17年的H.O.T重组宣传，再一次让粉丝们失望。



一直说要保护自己私生活的文熙俊却要在全天候观察育儿综艺中亮相了，正如张凡俊所说的「我是来宣传新歌的」，节目中几乎没有一位艺人是因为孩子而出演《超人回来了》，因此民众们纷纷推测文熙俊是希望借女儿洗白， 谁知刚刚才推出预告就引起了不少民众的反感，直言「孩子，我不看你完全是因为不喜欢你爸妈」、「孩子很可爱，但父母真的是毫无好感」、「口口声声说不喜欢民众关注他家庭的文熙俊竟然上了育儿节目，真可笑」等。



不知道文熙俊夫妇决定出演《超人回来了》时是否已经预见了观众们的这类反应？

「图：《超人回来了》」

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