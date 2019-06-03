安孝燮如同画报般的黑衬衫剧照，网友：这笑容也太迷人了吧！！！
韩剧 2019年6月3日 星期一11:26 MiJimin
渐入佳境的剧情，再加上这个颜，我有自信追到最后了～XD（这张图当桌布太完美）
tvN月火剧《深渊Abyss》在周末公开了一组以安孝燮为主的剧照，他所饰演的车旻在公司办公的模样，帅气的微笑特写真心被俘虏啦～！
这是高世妍（朴宝英 饰）跑到车旻工作的办公室的一幕，自从以帅气灵魂的模样重生后，拥有帅气脸蛋的他也开始自恋了起来，这套简约黑衬衫真的非常适合他啊～！
摄影师真的是太会拍了～！这么帅的公司主管要上哪里找？（只能在韩剧才能看得到啦…XD）
另外，还公开了两人在公司大厅拉扯时，不小心倒下的剧照，当时安孝燮在第一时间护住朴宝英的头，这个动作真的非常贴心～。
今晚将播出第９集。
（图自：官方剧照）
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留言/评论
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看了幾集覺得編劇有點亂來，正在考慮放棄。這篇報道啊，除了劇情漸入佳境四個字，就沒有進一步談及劇情，到底要人棄劇還是撿回來好？本人基本上不吃顏值救全劇這一套啊~
47分前