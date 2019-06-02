辣炒年糕又有神仙新吃法了！加上香喷喷的「它」这应该就是人生最大的乐趣吧～
明星 2019年6月2日 星期日11:00 Rui
作为国民小吃，韩国人民对於辣炒年糕的热爱已经无法用语言形容，可以说是一周不吃就会觉得缺了点什么。
在竞争激烈的辣炒年糕饥界，商家们绞尽脑汁想要推出新品以符合大众越来越刁钻的口味，从加入芝士到宽粉，每一次的尝试都引爆全国民的追捧，这一次又有脑回路奇特的商家开发了新口味，它加上辣炒年糕，小编顿时觉得这就是人生最大的乐趣啊 ~~
当辣炒年糕遇上了肉汁满满，香味十足的烤五花肉，顿时就从街头食物上升到了美食段位，红红辣辣的汤汁中和了烤五花的油腻感，肉的香脆和炒年糕的软糯，虽然口感完全不同，却莫名很搭，软硬相结合，嚼起来别有一番风味。
烤五花辣炒年糕从「色」上就压倒性地战胜了普通的辣炒年糕，烤到金黄的五花肉肥瘦相间，静静地「躺」在雪白的年糕上，大大刺激了食客们的食欲，这样一份售价为8500韩币，哪怕是2个人吃也绰绰有余~
「图：instagram/dddorlll s0hve1y b.s_sori」
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