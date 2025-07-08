终於不像议员！Super Junior始源「绿中两撮红」造型超神秘！参政误会却还是流传XD

Super Junior即将在明（8）日展开重要的20周年纪念专辑《Super Junior25》回归，而先前陆续的宣传照中，始源（崔始源）「绿中两撮红」造型相当受瞩目。

《Super Junior25》首发宣传照中，始源便一改近年非常常见的油头造型，也罕见染发，竟以绿发登场，绿发还挑染两撮红，非常特别。后续陆续公开更多照片，每每都有各国粉丝E.L.F.激动地表示始源终於又染发了且终於不是油头。



可爱的是，不少人看了觉得有某些动漫或卡通人物既视感，Threads有台湾网友就说像马可罗尼企鹅（冠企鹅），底下有网友有同感，说像动画《快乐脚》里的企鹅，或南跳岩企鹅（瞬间变动物百科企鹅科普???），看了还真的唯妙唯肖！



而上周神童和圭贤率先到节目《屋塔房的问题儿童们》宣传，没出席的始源成了众人话题。洪真庆突然发问始源是不是也一起回归，看起来像是真心发问，圭贤马上回答「也一直在一起」，洪真庆这才说她以为始源要「搞政治」了，因为总是看他喷发胶（梳油头）、和人家握手。



神童听了回答：「现在还不知道呢！」圭贤更爆料现在会看他西装上别徽章，虽然不知道确切是什么徽章（韩国国会议员有专属徽章），神童接续爆料始源跑行程喜欢自己坐轿车，否则他们一般是坐保母车。听到这里，都不知道是真的爆料还是造谣了XD！

比起洪真庆，朱宇宰倒知道始源在小分队（L.S.S.）活动很活跃，神童非常同意，表示始源还会说要去哪里收歌，非常积极。圭贤则提到Super Junior续约时，始源说愿意提供几百亿资金！神童：「还没续约的时候他突然说：『我去拿，我来说一下，争取200亿投资。』」圭贤：「不是500亿吗？」两个人突然搞不清楚是几亿，不过重点是结果，结果所有人都续约了，再问始源的钱的下落如何，始源只是皱皱眉头回答：「泡汤了……」



▼节目片段



250703 옥탑방의 문제아들 #최시원 #SIWON 언급 컷



정치할 거 같지만 실상은 슈주 활동에 적극적임 pic.twitter.com/2UnOEEnU7V — 우러빠 (@Midal_40407) July 3, 2025

▼节目中出现的参选画面来自始源主演的《各位国民！》，扮相非~常适合



《Super Junior25》始源最新的宣传照也让人眼睛为之一亮，但去《认识的哥哥》宣传时，某个角度好像又变回议员式油头了XDDD。



《Super Junior25》就在今（8）日发行，主打歌MV〈Express Mode〉韩国时间下午6时（港台时间5时）公开！



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