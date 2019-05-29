邕圣佑公开官方粉丝名：WELO위로安慰，背后意义满载粉丝对他的爱！
明星 2019年5月29日 星期三11:23 MiJimin
这名字好疗愈，背后延伸的意思也很棒～。（除了戏剧还有新歌发表，邕圣佑也太忙了XD）
在上周末邕圣佑透过VLIVE直播，亲自选定了自己的Fan Club名称为「WELO」（위로）。
「WELO」是「We Eternally Love Ong seong wu」的缩写，意思是「我们永远爱邕圣佑」，而위로一词也代表著安慰，意思也可以解释为「邕圣佑与粉丝是互相给予安慰的存在」，还有能在演艺圈持续向上发展的意思。
最后他表示：「感谢大家总是成为我的安慰，就像名字一样，希望我们都能成为彼此的安慰，WELO！我爱你们！」
近期邕圣佑与金香起主演的新剧《18岁的瞬间》正积极拍摄中，预计7月22日在JTBC首播，除了公开了官方粉丝名外，还确定在6月7日发行数位单曲《HEART SIGN》，与「百事可乐」的合作，从戏剧、音乐到广告全方位挑战中。
（图自：官方推特）
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