邕聖祐公開官方粉絲名：WELO위로安慰，背後意義滿載粉絲對他的愛！
明星 2019年5月29日 星期三11:23 MiJimin
這名字好療癒，背後延伸的意思也很棒～。（除了戲劇還有新歌發表，邕聖祐也太忙了XD）
在上週末邕聖祐透過VLIVE直播，親自選定了自己的Fan Club名稱為「WELO」（위로）。
「WELO」是「We Eternally Love Ong seong wu」的縮寫，意思是「我們永遠愛邕聖祐」，而위로一詞也代表著安慰，意思也可以解釋為「邕聖祐與粉絲是互相給予安慰的存在」，還有能在演藝圈持續向上發展的意思。
最後他表示：「感謝大家總是成為我的安慰，就像名字一樣，希望我們都能成為彼此的安慰，WELO！我愛你們！」
近期邕聖祐與金香起主演的新劇《18歲的瞬間》正積極拍攝中，預計7月22日在JTBC首播，除了公開了官方粉絲名外，還確定在6月7日發行數位單曲《HEART SIGN》，與「百事可樂」的合作，從戲劇、音樂到廣告全方位挑戰中。
（圖自：官方推特）
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