不只偷拍还说BTS不如BIGBANG，美国「姜镐童白丁烤肉」遭低分暴击！

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位於美国纽约的「姜镐童白丁烤肉」近日遭到了低分暴击，从市民、游客推荐的名店跌落至一分。 原因则是因未经允许偷拍防弹少年团并上传SNS，且表示「BTS不如BIGBANG」。

美国时间21日当天，正在进行世界巡演的防弹少年团结束演出后来到了位於纽约韩国城的「姜镐童白丁」烤肉店。 该烤肉店是韩国国民MC姜镐童出资连锁店「678」品牌的其中之一，曾被美国媒体评选为「本年度餐厅」，在当地颇具人气。 然而在防弹少年团就餐结束后，该店的评分就一落千丈。



美国媒体报导餐厅的共同运营人郭某在防弹少年团就餐期间偷拍成员，并上传到了SNS。 郭某当时在SNS里写道：「有可能是我太冷静了，也有可能他们不是我那个年代的，我觉得BIGBANG要比防弹少年团有才华的多。 」此外，郭某还拿防弹少年团与美国知名篮球运动员Michael Jordan、LeBron James作比较，「我承认防弹少年团在慢慢影响我，有一点我必须承认，他们有挑选美味韩式烤肉餐厅的眼光。 」



只是郭某没有预料到贴文上传后惹得ARMY们不满。 不少AMRY们表示生气并不是因为郭某指防弹少年团不如BIGBANG，而是成员们被偷拍。 於是愤怒的粉丝们就以将餐厅评价为「一颗星」的方式来宣泄怒火。

事件最初制造者郭某随后紧急删除原贴，并向防弹少年团和ARMY们道歉，澄清店内并没有任何隐藏摄影机，防弹成员的偷拍影像纯粹是他个人行为，绝对与餐厅没有任何关系。 希望能赶快平息争议。



「图：郭某SNS、防弹少年团SNS」

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