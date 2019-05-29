不只偷拍還說BTS不如BIGBANG，美國「姜鎬童白丁烤肉」遭低分暴擊！

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位於美國紐約的「姜鎬童白丁烤肉」近日遭到了低分暴擊，從市民、遊客推薦的名店跌落至一分。 原因則是因未經允許偷拍防彈少年團並上傳SNS，且表示「BTS不如BIGBANG」。

美國時間21日當天，正在進行世界巡演的防彈少年團結束演出後來到了位於紐約韓國城的「姜鎬童白丁」烤肉店。 該烤肉店是韓國國民MC姜鎬童出資連鎖店「678」品牌的其中之一，曾被美國媒體評選為「本年度餐廳」，在當地頗具人氣。 然而在防彈少年團就餐結束後，該店的評分就一落千丈。



美國媒體報導餐廳的共同運營人郭某在防彈少年團就餐期間偷拍成員，並上傳到了SNS。 郭某當時在SNS裡寫道：「有可能是我太冷靜了，也有可能他們不是我那個年代的，我覺得BIGBANG要比防彈少年團有才華的多。 」此外，郭某還拿防彈少年團與美國知名籃球運動員Michael Jordan、LeBron James作比較，「我承認防彈少年團在慢慢影響我，有一點我必須承認，他們有挑選美味韓式烤肉餐廳的眼光。 」



只是郭某沒有預料到貼文上傳後惹得ARMY們不滿。 不少AMRY們表示生氣並不是因為郭某指防彈少年團不如BIGBANG，而是成員們被偷拍。 於是憤怒的粉絲們就以將餐廳評價為「一顆星」的方式來宣洩怒火。

事件最初製造者郭某隨後緊急刪除原貼，並向防彈少年團和ARMY們道歉，澄清店內並沒有任何隱藏攝影機，防彈成員的偷拍影像純粹是他個人行為，絕對與餐廳沒有任何關係。 希望能趕快平息爭議。



「圖：郭某SNS、防彈少年團SNS」

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