因为所属社消失（?）而似乎解散了的女团HINAPIA...

#HINAPIA 是 #PRISTIN 的4名成员加上一名新成员组成的女团，原本预告今年3月回归，可是直到8月都没有动静，就连粉丝送去所属社的礼物都被退回！
HINAPIA是韩国OSR娱乐於2019年推出的五人女团，由四名前PRISTIN成员珉炅（Roa）、京元（Yuha）、银雨、艺彬（Rena）和一名新成员BADA组成。
去年5月24日PRISTIN被Pledis宣布解散之后，7名成员离开公司，其中Roa希望把大家聚集起来重新组团，於是京元、银雨和艺彬加入，再加上新人忙内BADA，於2019年11月3日发行数位单曲《DRIP》再次出道。
之后也上过一些综艺节目，包括和宇宙少女一起出演《Idol Radio》，还有珉炅出演《Radio Star》、《Video Star》：
最离谱的是有粉丝反映：「因为好奇HINAPIA的消息所以找了找，发现公司招牌已经撤掉，估计成员们都回家了，官方SNS最后更新是6月初，给成员寄了生日礼物，但据说没有人所以送回来了...因为该死的新冠肺炎，中小公司更加辛苦了。」
（图源：MBC，HINAPIA SNS）
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