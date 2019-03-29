受胜利案件波及而辞演《Perfume》？高俊熙否认传言

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在韩国爆料节目最近掀起的各种臆测旋风下，有望演出电视剧《Perfume》的高俊熙 （高准熹）也成为受到影响的艺人之一⋯⋯

高俊熙收到 KBS 2TV 新电视剧《Perfume》邀约并大致确定会参演，昨天（28 日）却传出她将退出演出阵容，不过经纪公司 Hoga Entertainment 随即澄清：「高俊熙离开剧组的消息并非事实，目前还是在正面地讨论当中。」

最近韩国的各种新闻或爆料节目频繁而密集地公开胜利、郑俊英、崔钟训⋯⋯等人相关案件的更多资讯，舆论也随之起舞揣测当中打上马赛克的相关人士身份，而高俊熙便是在这样的情况下被怀疑与胜利有关，逼得她亲自回应网友表示「不是我」。

另一方面，高俊熙预定演出的《Perfume》描写为家庭奉献人生的女子面临家庭濒临破碎的绝望，而失去了尝试去爱的勇气，在犹豫不决之际遇见了一名引诱她踏上新人生的男子；高俊熙将饰演透过奇迹香水而重返 20 岁美丽时代的家庭主妇「闵在熙」（音译，민재희），而《Perfume》预定於 6 月开播。



（照片来源：gojoonhee、Hoga Entertainment）

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