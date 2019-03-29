Kakao M瘋狂收購娛樂公司，孔劉&李棟旭&IU都到它旗下！ 他可能是最年幼的青年才俊！大發時安賺錢資助姐姐出國比賽 便利商店賣什麼？走到哪都可沖泡的巧克力拿鐵來囉！ 看到這組婚紗照差點以為BTOB鄭鎰勛結婚了！！新娘原來是她啊 《女神降臨》女主人選這三位呼聲最高！這麼美的她們要怎麼演「妝前醜小鴨」？ 【張紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公開醫療證明：避免「被偽裝成自殺」 因為鄭俊英「失去」了10年工作的金鍾旼，再談《兩天一夜》：心情很沉重！ 東方神起日本人氣非凡 演唱會 DVD 奪 Oricon 四冠！ 受勝利案件波及而辭演《Perfume》？高俊熙否認傳言 新慜娥近況公開：優雅美麗依舊！

在韓國爆料節目最近掀起的各種臆測旋風下，有望演出電視劇《Perfume》的高俊熙 （高準熹）也成為受到影響的藝人之一⋯⋯

高俊熙收到 KBS 2TV 新電視劇《Perfume》邀約並大致確定會參演，昨天（28 日）卻傳出她將退出演出陣容，不過經紀公司 Hoga Entertainment 隨即澄清：「高俊熙離開劇組的消息並非事實，目前還是在正面地討論當中。」

最近韓國的各種新聞或爆料節目頻繁而密集地公開勝利、鄭俊英、崔鍾訓⋯⋯等人相關案件的更多資訊，輿論也隨之起舞揣測當中打上馬賽克的相關人士身份，而高俊熙便是在這樣的情況下被懷疑與勝利有關，逼得她親自回應網友表示「不是我」。

另一方面，高俊熙預定演出的《Perfume》描寫為家庭奉獻人生的女子面臨家庭瀕臨破碎的絕望，而失去了嘗試去愛的勇氣，在猶豫不決之際遇見了一名引誘她踏上新人生的男子；高俊熙將飾演透過奇蹟香水而重返 20 歲美麗時代的家庭主婦「閔在熙」（音譯，민재희），而《Perfume》預定於 6 月開播。



（照片來源：gojoonhee、Hoga Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞