脑不脑残都必收的六项BT21三月新萌物，带你萌出新高度～～ IZ*ONE 回归在即 新专辑预购量已破 20 万张！ 「年龄差20岁演员情侣」诞生！朴赫权、曹秀香正在热恋中，D社公开两人约会照！ 终於等到SUNMI 宣美首场台湾个人演唱会5/10登场 KARD 火热回归 新歌〈BOMB BOMB〉横扫海外 iTunes 排行榜！ 《加油吧威基基2》第一季的四位成员也有特别客串！大家有看清楚吗？ 李大辉、朴佑镇与 MXM 再度合体 组成 AB6IX 敲定 5 月出道！ 朴叙俊挑战驱魔题材变身救世者！最新电影《使者》剧照公开 尹钧相爱猫「棉花」离世！上传多张猫咪照片并发长文：「没能成为更好的爸爸，对不起，女儿」 仙女都在今天降生吗？ 金泰希＆Irene＆Sulli同天生日 【郑俊英偷拍事件】郑俊英聊天群共14人：包括8名歌手1名模特 Girl's Day 珉雅加入演员经纪公司！成赵宇镇、姜其永等人师妹 BLACKPINK 再度与 Teddy 携手 〈Kill This Love〉全员团体照风格丕变！ Kakao M疯狂收购娱乐公司，孔刘&李栋旭&IU都到它旗下！ 他可能是最年幼的青年才俊！大发时安赚钱资助姐姐出国比赛 便利商店卖什么？走到哪都可冲泡的巧克力拿铁来罗！ 看到这组婚纱照差点以为BTOB郑镒勋结婚了！！新娘原来是她啊 《女神降临》女主角人选这三位呼声最高！这么美的她们要怎么演「妆前丑小鸭」？ 【张紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公开医疗证明：避免「被伪装成自杀」 因为郑俊英「失去」了10年工作的金钟旼，再谈《两天一夜》：心情很沉重！ 东方神起日本人气非凡 演唱会 DVD 夺 Oricon 四冠！ 受胜利案件波及而辞演《Perfume》？高俊熙否认传言 新慜娥近况公开：优雅美丽依旧！

欧摸～欧摸～～2019才刚刚过了两个半月，怎么又开始陷入新一波的『BT21收藏热潮』。



从去年年底开始，屋哩宇宙大明星BT21就不断给粉丝惊喜，联手国际品牌Reebok的经典鞋款 INSTAPUMP FURY系列、香港休闲服饰品牌chocoolate及台湾艺人罗志祥主理的潮牌Stage，鞋子、衣服众多商品真真是买到手软～～但，对不住啦，小编今日又要继续放火，介绍劝败三月份已上市或即将上市的BT21商品，不为其它只因这些商品“萌度”翻天，不败真的对不起自己啊！！



还记得2018年韩国连锁面包店Paris Baguette联手BT21，推出限量的「宇宙大明星BT21幸运盒子」以及联名烘焙面包造成热烈回响吗？2019 Paris Baguette 再掀热潮，於2月份推出了这款「宇宙大明星BT21七彩蛋糕」，将七种颜色带著草莓，蓝莓，橙子等风味的蛋糕结合奶油乳酪和鲜奶油，做成具柔和色彩及高吸睛度的蛋糕，不过这得飞到韩国才能吃得到唷。旁边则是於韩国 3月13日推出的「BT21 宇宙大明星保温杯」，全白圆底身上绘BT21肖像，没有多余的Logo，具有可爱玲珑的外型、从63层高楼摔下来都能完好无缺及放什么进去都会好吃1.5倍，冲著官方这些文宣还不快出手败？？





萌女孩儿们用的是什么样式的电脑周边呢？是否已将韩国Royche去年底推出的「BT21电脑周边系列」（滑鼠、键盘、桌垫）统统收编了？2019韩国Royche 转战手机周边，推出「BT21 AirPods充电盒保护套」，使用防震矽胶材质可避免AirPods充电盒刮伤，也能缓冲不慎手滑摔出落地时的冲击力，就让宇宙大明星成为充电盒的守护天使吧！！瞧那缤纷色彩搭配疗愈的BT21明星头像，连没有AirPods的小编都想买回家收藏啦。



文青萌女孩绝不可错过的萌物！！韩国Monopoly再度携手BT21推出多样联名商品，190x60x60（mm）大容量的铅笔袋，足够放进所有你收藏的BT21笔款，同样是一角色一个色系，条纹棉布材质，简洁大方又耐用；另外还有「BT21宇宙明星造型徽章」，每个角色会有两款造型且是两款一组贩售，将可爱的徽章别在包包上，让BT21陪你一起上学、上班～～下图则为官方新推出的自动铅笔，粉嫩的糖果色系让人心情都飞扬起来，是不是好适合春夏的氛围呢？



还记得小编介绍过於 2月份推出的「UNT魔幻水指彩—BT21设计款」吗？七款女孩儿们最爱的马卡龙色系加上一款透明护甲油，八款一组也可单色购买，每个瓶身上皆印有BT21可爱头像，背后还有对应的角色签名，重点是“限量款”！！所以还没入手收藏的美眉，快加紧脚步以免错失收藏如此萌度爆表的BT21商品的机会。

传送门：连手指也要BT21！指彩品牌UNT推出BT21联名款指甲油



开头小编提过是介绍 3月份新品，是的～时序来到杜鹃花开放的淡淡三月天，萌女孩们应该早换上较轻薄又带明亮色彩的春装了吧？理所当然地，指彩也该跟著换新色。所以台湾UNT加推「魔幻水指彩BT21 双入组」共计两色：“Spring Day”和“DNA”，来自义大利高质感瓶身造型加上瓶盖上印有可爱的BT21角色图案，让人在上指彩时都有好心情，就算没有上指彩习惯的美眉们，只要你是BT21粉丝就绝对値得收藏。



别以为这款「魔幻水指彩BT21 双入组」的商品特色只有外观喔，它也拥有与BT21一样满满的内涵。「一撕即卸，美丽随心所欲」是这款商品的主诉求，只要轻轻一撕就可整片剥除，不残留更不伤指甲。 还有还有双入组中的『二合一魔幻护甲油(透明瓶身)』可是魔幻水指彩上色的好帮手，在擦水指彩前后各薄擦1层，既能打底又能护色，同时增加持久度并提升光泽，就算不擦指彩，光使用这瓶也可当做护甲油使用，一瓶两用经济又实惠。



瞧瞧「魔幻水指彩BT21双入组」实际使用后的效果，虽内含亮片却不会显得俗艳，反而绽放如春日般柔和绚烂的光彩，这绝对是萌女孩们想打造完美春夏指彩Look的最佳选择！！再试想以这样完美的纤纤玉手，不论拿起「BT21 宇宙大明星保温杯」喝口水或是拎著挂上「BT21宇宙明星造型徽章」的包包，甚至握起「BT21官方自动铅笔」写字，准能萌翻一票人、萌出新高度！！最后，别说小编没有提醒你，「魔幻水指彩BT21双入组」同样是“限量款”，所以萌女孩们看完文章后速至UNT官网或屈臣氏把这款BT21设计商品带回家吧～～

《图源：BT21_official IG、BT21 Official Facebook、Paris Baguette IG、royche_official IG、monopoly official IG》

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻