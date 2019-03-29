腦不腦殘都必收的六項BT21三月新萌物，帶妳萌出新高度～～

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歐摸～歐摸～～2019才剛剛過了兩個半月，怎麼又開始陷入新一波的『BT21收藏熱潮』。



從去年年底開始，屋哩宇宙大明星BT21就不斷給粉絲驚喜，聯手國際品牌Reebok的經典鞋款 INSTAPUMP FURY系列、香港休閒服飾品牌chocoolate及台灣藝人羅志祥主理的潮牌Stage，鞋子、衣服眾多商品真真是買到手軟～～但，對不住啦，小編今日又要繼續放火，介紹勸敗三月份已上市或即將上市的BT21商品，不為其它只因這些商品“萌度”翻天，不敗真的對不起自己啊！！



還記得2018年韓國連鎖麵包店Paris Baguette聯手BT21，推出限量的「宇宙大明星BT21幸運盒子」以及聯名烘焙麵包造成熱烈迴響嗎？2019 Paris Baguette 再掀熱潮，於2月份推出了這款「宇宙大明星BT21七彩蛋糕」，將七種顏色帶著草莓，藍莓，橙子等風味的蛋糕結合奶油乳酪和鮮奶油，做成具柔和色彩及高吸睛度的蛋糕，不過這得飛到韓國才能吃得到唷。旁邊則是於韓國 3月13日推出的「BT21 宇宙大明星保溫杯」，全白圓底身上繪BT21肖像，沒有多餘的Logo，具有可愛玲瓏的外型、從63層高樓摔下來都能完好無缺及放什麼進去都會好吃1.5倍，沖著官方這些文宣還不快出手敗？？





萌女孩兒們用的是什麼樣式的電腦周邊呢？是否已將韓國Royche去年底推出的「BT21電腦週邊系列」（滑鼠、鍵盤、桌墊）統統收編了？2019韓國Royche 轉戰手機周邊，推出「BT21 AirPods充電盒保護套」，使用防震矽膠材質可避免AirPods充電盒刮傷，也能緩衝不慎手滑摔出落地時的衝擊力，就讓宇宙大明星成為充電盒的守護天使吧！！瞧那繽紛色彩搭配療癒的BT21明星頭像，連沒有AirPods的小編都想買回家收藏啦。



文青萌女孩絕不可錯過的萌物！！韓國Monopoly再度攜手BT21推出多樣聯名商品，190x60x60（mm）大容量的鉛筆袋，足夠放進所有妳收藏的BT21筆款，同樣是一角色一個色系，條紋棉布材質，簡潔大方又耐用；另外還有「BT21宇宙明星造型徽章」，每個角色會有兩款造型且是兩款一組販售，將可愛的徽章別在包包上，讓BT21陪妳一起上學、上班～～下圖則為官方新推出的自動鉛筆，粉嫩的糖果色系讓人心情都飛揚起來，是不是好適合春夏的氛圍呢？



還記得小編介紹過於 2月份推出的「UNT魔幻水指彩—BT21設計款」嗎？七款女孩兒們最愛的馬卡龍色系加上一款透明護甲油，八款一組也可單色購買，每個瓶身上皆印有BT21可愛頭像，背後還有對應的角色簽名，重點是“限量款”！！所以還沒入手收藏的美眉，快加緊腳步以免錯失收藏如此萌度爆表的BT21商品的機會。

傳送門：連手指也要BT21！指彩品牌UNT推出BT21聯名款指甲油



開頭小編提過是介紹 3月份新品，是的～時序來到杜鵑花開放的淡淡三月天，萌女孩們應該早換上較輕薄又帶明亮色彩的春裝了吧？理所當然地，指彩也該跟著換新色。所以台灣UNT加推「魔幻水指彩BT21 雙入組」共計兩色：“Spring Day”和“DNA”，來自義大利高質感瓶身造型加上瓶蓋上印有可愛的BT21角色圖案，讓人在上指彩時都有好心情，就算沒有上指彩習慣的美眉們，只要妳是BT21粉絲就絕對値得收藏。



別以為這款「魔幻水指彩BT21 雙入組」的商品特色只有外觀喔，它也擁有與BT21一樣滿滿的內涵。「一撕即卸，美麗隨心所欲」是這款商品的主訴求，只要輕輕一撕就可整片剝除，不殘留更不傷指甲。 還有還有雙入組中的『二合一魔幻護甲油(透明瓶身)』可是魔幻水指彩上色的好幫手，在擦水指彩前後各薄擦1層，既能打底又能護色，同時增加持久度並提升光澤，就算不擦指彩，光使用這瓶也可當做護甲油使用，一瓶兩用經濟又實惠。



瞧瞧「魔幻水指彩BT21雙入組」實際使用後的效果，雖內含亮片卻不會顯得俗豔，反而綻放如春日般柔和絢爛的光彩，這絕對是萌女孩們想打造完美春夏指彩Look的最佳選擇！！再試想以這樣完美的纖纖玉手，不論拿起「BT21 宇宙大明星保溫杯」喝口水或是拎著掛上「BT21宇宙明星造型徽章」的包包，甚至握起「BT21官方自動鉛筆」寫字，準能萌翻一票人、萌出新高度！！最後，別說小編沒有提醒妳，「魔幻水指彩BT21雙入組」同樣是“限量款”，所以萌女孩們看完文章後速至UNT官網或屈臣氏把這款BT21設計商品帶回家吧～～

《圖源：BT21_official IG、BT21 Official Facebook、Paris Baguette IG、royche_official IG、monopoly official IG》

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