NewJeans与BT21创作者IPX合作推出系列周边「Bunini」！《ASAP》MV中已神秘登场

IPX昨日宣布与韩国流行音乐组合NewJeans合作，即将开始经营NewJeans IP的官方周边商品业务。

IPX是BT21（与BTS共同创作）和TRUZ（与TREASURE共同创作）角色IP的创造者，具有无与伦比的创意能力和IP业务专业知识。 而NewJeans是最快崛起的韩国流行新秀、正在改K-POP传统模式，这次特别合作必定会吸引全球粉丝的心。



在NewJeans的最新MV《ASAP》中，灵感来自NewJeans标志「TOKKI（韩语中的兔子）」吉祥物的五个新创造角色IP「Bunini」，以及IPX的受欢迎的可爱迷你IP系列「Minini」已一一亮相，该MV在短短6天内已获得了735万多观看次数。





NewJeans IP与IPX的创意将一起出现在各种独特的产品上，整个系列包括毛绒玩具、智能手机和AirPods套、钥匙扣、相册、棒球帽以及移动通讯应用贴纸等。 NewJeans 的 Bunini 和飞天小女警版 IP 精选产品将於8月2日至4日在LINE FRIENDS COLLECTION 网站上接受全球在线预购 。



为庆祝合作伙伴关系的启动和NewJeans第二张EP《Get Up》的发布，IPX将於8月11日至31日在韩国首尔的LINE FRIENDS江南店和弘大店提供官方快闪店。 每个快闪店都会根据EP的概念设计两个不同的主题，已经吸引了来自世界各地的粉丝的关注。 IPX还计划在其他地区开设更多的快闪店，包括美国、中国、日本和东南亚。



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