J-Hope的BT21「舞蹈小马」MANG终於脱掉面具！一笑「嘴巴变爱心」超还原，网惊：「原来不是马！」

MANG原来不是小马！脱掉面具后的爱心嘴巴、软QQ的耳朵，都太可爱了吧！直到五年后的昨天终於公开真面目！

BT21是BTS和LINE Friends在2017年合作推出的卡通角色，其中J-Hope设计的跳舞小马「MANG」设定是神秘的舞蹈天王，从5年前最初公开时就一直戴著面具。



2020年公开的BT21动画第6集公开了MANG的故事背景，原来他渴望舞台却一直无法克服恐惧，於是导师CONN给他一个小马面具，鼓励他相信自己：「当有一天你发现不必迎合别人的标准，就摘下面具、 去挑战世界最大的舞台！」MANG炫酷的舞姿赢得所有人喝彩，但还是没有脱掉面具：



上月底公开的影片里，J-Hope亲自设计了面具下的模样，表示现在公开真容的原因是为了在服兵役期间抚慰粉丝的心情：「这些也能给大家带去小小的乐趣，在等待我的时候能够觉得有趣且坚持下去。」



终於，J-Hope昨天在IG限动PO出一只粉红色笑脸公仔，留言「Hi~MANG」，原来这就是神秘小马MANG面具下的真容！



BT21官方YT也公开了MANG的最新动画！MANG和6位伙伴一起站上华丽的舞台、获得无数人喜爱，想起导师当年说的话，终於决定脱掉面具、畅快呼吸清爽的空气。 原来MANG并不是马，而是一只粉紫色的小松鼠！



这时代表Jin的羊驼RJ出现在MANG身后，还带来两杯咖啡（？ ），MANG喝下温暖的咖啡靠在RJ肩头：「谢谢你。」 RJ也「嘿嘿」笑著歪头回靠，画面超温馨的啊~~



BT21官网也更新了MANG的介绍：「表情丰富的跳舞机器，只有脱下面具时才能见到可爱的爱心笑容。」



不得不说这个爱心笑容跟J-Hope完全一模一样啊！J-Hope不仅脸颊肉肉的，而且每次拆专辑都爱用牙齿咬开，早已被粉丝调侃像松鼠，没想到MANG的真实面目也是一只松鼠XD



MANG公开真容引来众多粉丝惊呼和感动：「原来不是小马是松鼠！」、「震惊！我一直不知道那是面具」、「可爱到昏过去」、「考据能力超强，完全就是J-Hope本尊」、「这么可爱怎么能藏到现在才公开！」、「脱面具瞬间为什么让我想哭ᅲᅲᅲ」、「和RJ在一起的画面好美」、「无论标准如何，你都很棒」、「 BT21永远不会让我们失望！」



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