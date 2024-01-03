【韩网热帖】看完不笑算我输！李伊庚在《加油吧威基基2》中的憋尿演技

哈哈哈哈哈，怎么有人的喜剧演技宛如浑然天成呢？！

说的就是李伊庚。 李伊庚的新剧《和我老公结婚吧》正在播出，他饰演了女主角姜智媛（朴敏英 饰）的丈夫朴敏焕，为了保险金与外遇对象郑秀敏联手谋杀妻子，是个十足的大渣男。



其实对於李伊庚，更多观众的记忆还停留在《加油吧威基基》系列，爆笑演技感染了所有人。 有网友在theqoo上分享了李伊庚在《加油吧威基基2》中憋尿的演技，剧中的他是一名演员，出演古装戏时突然来了尿意，於是夹著屁股，外八字走路使劲憋尿，看得网友们忍不住议论：



1. 哈哈哈哈，疯了疯了

2. 李伊庚，求你爆红吧，真的太会演了，演技又好长得又帅，多拍些作品成为大明星吧

3. 威基基真的特别搞笑，因为李伊庚我一直在重刷

4. 第一季才是经典

5. 里面所有的演员演技都超赞，尤其是李伊庚完全演活了角色

6. 啊哈，明天的下饭剧就看这部吧

7. 要被他这个姿势笑死了

8. 这可是名场景之一

9. 威基基非常搞笑，笑疯了简直，李伊庚很会演

10. 李伊庚用浑身的细胞在演戏，《告白夫妇》里也很独特

11. 虽然通过综艺展示才华很不错，但麻烦你多演点戏吧

12. 只有看过威基基的人才知道，他绝对是演技之神

13. 威基基第一部非常经典，里面还有金正贤憋屎，哈哈哈哈

14. 作为因为《学校2013》第一次认识李伊庚的人来说，每次看到这个场景都大受冲击

15. 李伊庚你为什么还不红？为什么？威基基全靠李伊庚，笑疯了，连他不安分的手都很搞笑

16. 他在威基基里演技大爆发

17. 他真的是一位非常勇敢的演员，什么都敢演

18. 这世上不应该有人没看过威基基

原文：https://theqoo.net/square/3057760983

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