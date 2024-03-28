TWICE志效前任和现任居然同框过！网友：取向从未改变！现任男友人品被挖，黑料多

女团TWICE成员志效被曝与前钢架雪车运动员尹诚彬已交往了一年，两人也成为节目《我独自生活中》的第二对情侣。

据悉，志效和尹诚彬通过熟人的介绍相识，自然而然地发展成为恋人。 因是爱豆+运动员的组合，且志效还是当红爱豆团成员，因此这段恋情吸引了不少民众的目光，就连志效的旧情史也被翻出。



出道以来，志效共计曝光了两段恋情，第一段K-POP粉圈众所周知，前任就是艺人姜丹尼尔，当时两人都是顶流爱豆，恋情曝光之后也引发了极大的关注和热议，不过，这段恋情只维持了一年的时间便宣告分手，而如今的现任则是尹诚彬。



有趣的是，网友们更是找到了志效前任和现任同框的照片，一时间在韩网上疯传，引爆热议，有网友表示「志效的取向一直没变」。



志效的现任尹诚彬此前也有过一段民众熟悉的恋情，前任是美女新闻主播张睿元，女方曾担任过平昌冬奥会的宣传大使，还是各大赛事的主持人。 不过相比起这段恋情，反倒是尹诚彬的「聊天截图」事件更让人印象深刻，当初还是运动员的尹成彬在FB留言中爆粗口，「没人问你啊，婊子」、「C8」、「抹布女」、「给我介绍点贤妻良母吧」，截图曝光后也令他一度被质疑人品。



근데 윤성빈은 왜 논란안남???왜 기사안남????

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"니엄병심아" "상녀래야" "걸레년"

쓴거 모르는거? 알고도 넘어가는거?

지금 괴북에서 윤성빈 오지게 찬양함 pic.twitter.com/D77Exzjej6 — 하밤 (@ha_24_) February 16, 2018

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