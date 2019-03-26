姜丹尼尔换手机号码，不再联系Wanna One队友们
明星 2019年3月26日 星期二12:00 Rui
韩媒《日间体育》独家报道了前Wanna One成员姜丹尼尔换手机号码，和其他Wanna One成员不联系的消息。
据透露，日前因合约问题和经纪公司有纠纷的姜丹尼尔已经换了手机号码，且不再联系曾经的队友，甚至连Kakao Talk的群聊也「潜水」从不参与。 知情人士透露：「听说姜丹尼尔不仅不联络前队友，连活动期间认识的其他好友艺人也几乎不联系。 和经纪公司有纠纷之后，姜丹尼尔就换了新号码，而新号码也没有告诉其他人，自然而然就会断了联系。 」
业界人士分析姜丹尼尔突然不联系朋友可能是因为和经纪公司的矛盾，「姜丹尼尔担心与公司的纠纷没有解决的情况下会传出不好的话，或者完全曲解他的意思造成不必要的影响，才没有常常联系周围的朋友，还是因为自己的处境才这样， 在问题解决之前可能会一直这样。 」
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姜丹尼尔和经纪公司LM因为合约问题产生矛盾，双方意见未达成一致，於是姜丹尼尔向法院申请了要求经纪公司中止合约的假处分。
「图：KSD」
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留言/评论
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所以記者怎麼知道丹尼退出wanna one的Kakao Talk聊天室?這不是只有wanna one成員在的聊天室嗎?是誰透露給記者的???
3小时前
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