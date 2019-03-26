姜丹尼爾換手機號碼，不再聯繫Wanna One隊友們
明星 2019年3月26日 星期二12:00 Rui
韓媒《日間體育》獨家報道了前Wanna One成員姜丹尼爾換手機號碼，和其他Wanna One成員不聯繫的消息。
據透露，日前因合約問題和經紀公司有糾紛的姜丹尼爾已經換了手機號碼，且不再聯繫曾經的隊友，甚至連Kakao Talk的群聊也「潛水」從不參與。 知情人士透露：「聽說姜丹尼爾不僅不聯絡前隊友，連活動期間認識的其他好友藝人也幾乎不聯繫。 和經紀公司有糾紛之後，姜丹尼爾就換了新號碼，而新號碼也沒有告訴其他人，自然而然就會斷了聯繫。 」
業界人士分析姜丹尼爾突然不聯繫朋友可能是因為和經紀公司的矛盾，「姜丹尼爾擔心與公司的糾紛沒有解決的情況下會傳出不好的話，或者完全曲解他的意思造成不必要的影響，才沒有常常聯繫周圍的朋友，還是因為自己的處境才這樣， 在問題解決之前可能會一直這樣。 」
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姜丹尼爾和經紀公司LM因為合約問題產生矛盾，雙方意見未達成一致，於是姜丹尼爾向法院申請了要求經紀公司中止合約的假處分。
「圖：KSD」
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留言/評論
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垃圾標題 reported Sherman Tong
14分前
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可以停止標題殺人嗎？？！！
不聯繫明顯是逼不得已用來「保護自己和他人」將傷害減到最小的作法。
3小時前
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所以記者怎麼知道丹尼退出wanna one的Kakao Talk聊天室?這不是只有wanna one成員在的聊天室嗎?是誰透露給記者的???
4小時前