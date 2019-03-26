神话金烔完花式哄粉丝！ 看完只想说不愧是出道21年的老手XD

如果你见到你的爱豆真人，你会是什么反应呢？ 有些粉丝会因为太过激动到流泪，甚至到了需要爱豆安慰的地步。 作为最长寿的男团神话的成员，已经出道了21年的金烔完看到哭泣的粉丝就很有绝招！
日前金烔完在自己的instagram上传了一张往日粉丝签名会上的照片，还添加了标语「#你在哪#一切都好吧#hellohellohellohello #100thpost」等。 照片中他用图片盖住了某位女粉丝的脸。
这个场景其实是发生在2017年11月在首尔举行的金烔完粉丝签名会上，是他亲手拍下的照片。 该名女粉丝因为能够近距离看到偶像欧巴而激动到落泪，一开始看到哭泣的女粉丝，金烔完也很惊慌失措。 但出道二十多年的他什么场合没见过呢？ 於是展开了花式哄粉丝绝招~先是因为堂皇而露出了微笑，接著假装和女粉丝一起哭，然后假装拍照，再然后握住女粉丝的手， 最后还抓了一把零食给粉丝让她不要哭，完美哄好了粉丝，还让粉丝倍感温馨，估计这辈子都「锁死了」金烔完~
2017年11月20日
时隔1年多金烔完才发了这张照，还贴心地为粉丝打上了马赛克，保护了对方。 不仅仅这位粉丝本人，就连其他粉丝都很感动~
「图：金炯完IG、twitter、naver blog」
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