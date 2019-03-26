神話金炯完花式哄粉絲！ 看完只想說不愧是出道21年的老手XD 當郭東延蓄起了鬍鬚！被Man Man的氣質驚艷到XD 姜丹尼爾斬獲網路投票三冠王！ BEST IDOL&男子個人PICK&圈粉點全部第一 確定了！朴志訓出演JTBC新劇《花黨：朝鮮婚談工作所》，9月開播！ 是同一人嗎？ 《Produce X 101》C位孫東杓「黑胖」舊照曝光！ 原來著名的《ANPANMAN》cover也有他~ 宣美的官方應援色一公開，就引發智妍粉絲不滿！所屬公司就這樣回應 金希澈超羨慕神童語音控制手機！對著三星機喊：siri啊XD 《5時恭候的證人》導演李翰＆金香起來港宣傳見粉絲 導演大讚金香起：又美又有實力！ 《觸及真心》李棟旭「撲倒」劉寅娜！兩人火熱的「劇本練習」 是大哥又似「忙內」的EXO XIUMIN：生日快樂！

如果你見到你的愛豆真人，你會是什麼反應呢？ 有些粉絲會因為太過激動到流淚，甚至到了需要愛豆安慰的地步。 作為最長壽的男團神話的成員，已經出道了21年的金炯完看到哭泣的粉絲就很有絕招！

日前金炯完在自己的instagram上傳了一張往日粉絲簽名會上的照片，還添加了標語「#你在哪#一切都好吧#hellohellohellohello #100thpost」等。 照片中他用圖片蓋住了某位女粉絲的臉。



這個場景其實是發生在2017年11月在首爾舉行的金炯完粉絲簽名會上，是他親手拍下的照片。 該名女粉絲因為能夠近距離看到偶像歐巴而激動到落淚，一開始看到哭泣的女粉絲，金炯完也很驚慌失措。 但出道二十多年的他什麼場合沒見過呢？ 於是展開了花式哄粉絲絕招~先是因為堂皇而露出了微笑，接著假裝和女粉絲一起哭，然後假裝拍照，再然後握住女粉絲的手， 最後還抓了一把零食給粉絲讓她不要哭，完美哄好了粉絲，還讓粉絲倍感溫馨，估計這輩子都「鎖死了」金炯完~



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時隔1年多金炯完才發了這張照，還貼心地為粉絲打上了馬賽克，保護了對方。 不僅僅這位粉絲本人，就連其他粉絲都很感動~

「圖：金炯完IG、twitter、naver blog」

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