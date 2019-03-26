神話金炯完花式哄粉絲！ 看完只想說不愧是出道21年的老手XD

如果你見到你的愛豆真人，你會是什麼反應呢？ 有些粉絲會因為太過激動到流淚，甚至到了需要愛豆安慰的地步。 作為最長壽的男團神話的成員，已經出道了21年的金炯完看到哭泣的粉絲就很有絕招！
日前金炯完在自己的instagram上傳了一張往日粉絲簽名會上的照片，還添加了標語「#你在哪#一切都好吧#hellohellohellohello #100thpost」等。 照片中他用圖片蓋住了某位女粉絲的臉。
這個場景其實是發生在2017年11月在首爾舉行的金炯完粉絲簽名會上，是他親手拍下的照片。 該名女粉絲因為能夠近距離看到偶像歐巴而激動到落淚，一開始看到哭泣的女粉絲，金炯完也很驚慌失措。 但出道二十多年的他什麼場合沒見過呢？ 於是展開了花式哄粉絲絕招~先是因為堂皇而露出了微笑，接著假裝和女粉絲一起哭，然後假裝拍照，再然後握住女粉絲的手， 最後還抓了一把零食給粉絲讓她不要哭，完美哄好了粉絲，還讓粉絲倍感溫馨，估計這輩子都「鎖死了」金炯完~
2017年11月20日
時隔1年多金炯完才發了這張照，還貼心地為粉絲打上了馬賽克，保護了對方。 不僅僅這位粉絲本人，就連其他粉絲都很感動~
「圖：金炯完IG、twitter、naver blog」
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