少女时代团魂炸裂！润娥、秀英拿著手灯一起观看太妍演唱会❤

少时的团魂依然那么感人~
24日是少女时代太妍第三次个人演唱会「's... TAEYEON CONCERT」首尔安可场的第二天，成员润娥和秀英一起为队长应援。 太妍在演唱会上一cue到润娥和秀英，粉丝们就尖叫不已，大萤幕上随即捕捉到并排坐在观众席的润娥和秀英，两人有爱地比了大大的爱心，到后来就害羞地用应援棒遮脸。
190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/ilxIbGThtS— ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019
当画面再次扫到秀英和润娥，太妍开玩笑地说：「看哪里，看我，看哪里，看我」，引发全场爆笑。
190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/Ly6Lp15vfX— ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019
并且后辈Red Velvet Irene、Seulgi和Joy也前来观看了。另外，和太妍的演唱会同日，太妍的新单曲专辑《四季》公开。
图：SM、Twitter@bester_er、秀英IG
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究