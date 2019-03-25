少女时代团魂炸裂！润娥、秀英拿著手灯一起观看太妍演唱会❤

少女时代团魂炸裂！润娥、秀英拿著手灯一起观看太妍演唱会❤

明星   2019年3月25日   星期一10:09   ZJM   1

少时的团魂依然那么感人~

24日是少女时代太妍第三次个人演唱会「's... TAEYEON CONCERT」首尔安可场的第二天，成员润娥和秀英一起为队长应援。 太妍在演唱会上一cue到润娥和秀英，粉丝们就尖叫不已，大萤幕上随即捕捉到并排坐在观众席的润娥和秀英，两人有爱地比了大大的爱心，到后来就害羞地用应援棒遮脸。

当画面再次扫到秀英和润娥，太妍开玩笑地说：「看哪里，看我，看哪里，看我」，引发全场爆笑。

并且后辈Red Velvet Irene、Seulgi和Joy也前来观看了。另外，和太妍的演唱会同日，太妍的新单曲专辑《四季》公开。

图：SM、Twitter@bester_er、秀英IG

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留言/评论
  • Sawyer Luk
    韓國文化就是舊人不回來？還以爲少女時代九人會在此久違合體吧！
    37分前
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