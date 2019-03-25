少女時代團魂炸裂！潤娥、秀英拿著手燈一起觀看太妍演唱會❤

少女時代團魂炸裂！潤娥、秀英拿著手燈一起觀看太妍演唱會❤

明星   2019年3月25日   星期一10:09   ZJM  

少時的團魂依然那麼感人~

24日是少女時代太妍第三次個人演唱會「's... TAEYEON CONCERT」首爾安可場的第二天，成員潤娥和秀英一起為隊長應援。 太妍在演唱會上一cue到潤娥和秀英，粉絲們就尖叫不已，大螢幕上隨即捕捉到並排坐在觀眾席的潤娥和秀英，兩人有愛地比了大大的愛心，到後來就害羞地用應援棒遮臉。

當畫面再次掃到秀英和潤娥，太妍開玩笑地說：「看哪裡，看我，看哪裡，看我」，引發全場爆笑。

並且後輩Red Velvet Irene、Seulgi和Joy也前來觀看了。另外，和太妍的演唱會同日，太妍的新單曲專輯《四季》公開。

圖：SM、Twitter@bester_er、秀英IG

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 少女時代團魂炸裂！潤娥、秀英拿著手燈一起觀看太妍演唱會❤
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手