少女時代團魂炸裂！潤娥、秀英拿著手燈一起觀看太妍演唱會❤

少時的團魂依然那麼感人~
24日是少女時代太妍第三次個人演唱會「's... TAEYEON CONCERT」首爾安可場的第二天，成員潤娥和秀英一起為隊長應援。 太妍在演唱會上一cue到潤娥和秀英，粉絲們就尖叫不已，大螢幕上隨即捕捉到並排坐在觀眾席的潤娥和秀英，兩人有愛地比了大大的愛心，到後來就害羞地用應援棒遮臉。
190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/ilxIbGThtS— ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019
當畫面再次掃到秀英和潤娥，太妍開玩笑地說：「看哪裡，看我，看哪裡，看我」，引發全場爆笑。
190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/Ly6Lp15vfX— ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019
並且後輩Red Velvet Irene、Seulgi和Joy也前來觀看了。另外，和太妍的演唱會同日，太妍的新單曲專輯《四季》公開。
圖：SM、Twitter@bester_er、秀英IG
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