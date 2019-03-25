少女時代團魂炸裂！潤娥、秀英拿著手燈一起觀看太妍演唱會❤ 宣美拼命吃加運動，為世巡增重8kg！看起來更健康了~ 演唱會上坐在粉絲眼前的BTS防彈少年團V，真的是觸手可及啊 [韓國專訪]《錢力遊戲》柳俊烈選擇作品的兩大要素：劇情趣味與導演 《她的私生活》劇情預告：追星迷妹朴敏英 遇上自戀傲慢金材昱…身分處於曝光危機？ 金南佶為《熱血祭司》不惜扮女裝！ 毫無違和感 ，細長腿足以令女人羡慕 韓國SUBWAY新口味上市：份量最實在的蝦堡登陸囉！ IU首部電影《Persona》預告出爐！4部曲4個角色設定IU狂飆演技 《女孩，四繹》IU和朴海秀的火熱「吻戲」甜蜜得令粉絲無法直視！

少時的團魂依然那麼感人~

24日是少女時代太妍第三次個人演唱會「's... TAEYEON CONCERT」首爾安可場的第二天，成員潤娥和秀英一起為隊長應援。 太妍在演唱會上一cue到潤娥和秀英，粉絲們就尖叫不已，大螢幕上隨即捕捉到並排坐在觀眾席的潤娥和秀英，兩人有愛地比了大大的愛心，到後來就害羞地用應援棒遮臉。

190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/ilxIbGThtS — ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019

當畫面再次掃到秀英和潤娥，太妍開玩笑地說：「看哪裡，看我，看哪裡，看我」，引發全場爆笑。

190324 Sooyoung Yoona @ Taeyeon Concert pic.twitter.com/Ly6Lp15vfX — ᴡᴇɴ (@jodie7152) March 24, 2019

並且後輩Red Velvet Irene、Seulgi和Joy也前來觀看了。另外，和太妍的演唱會同日，太妍的新單曲專輯《四季》公開。

圖：SM、Twitter@bester_er、秀英IG

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞