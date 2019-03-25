《她的私生活》剧情预告：追星迷妹朴敏英 遇上自恋傲慢金材昱…身分处於曝光危机？

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朴敏英背过身说金材昱是「疯子」…真的是遇到自恋的人会忍不住想说的话啊！（大笑）



《她的私生活》将接档tvN水木剧（周三、四播出）《触及真心》，於下月（4月）10日首播。由《名不虚传》、《Life》的洪钟灿导演与金慧英编剧携手打造，描述对外是美术馆能力出众的策展人、在家则是沈迷偶像的宅女迷妹，和线下是美术馆馆长、线上是温柔假宅男的故事。近期公开剧情预告影片。



美术馆策展人成德美（朴敏英 饰）还有另外一个身分，就是追星迷妹。她在职场上隐藏自己的「粉籍」，过著双重生活。



美术馆馆长Ryan Gold（金材昱 饰）从头到脚散发出自恋气息，之后与成德美在同个美术馆工作。





馆长告诉德美：「完美的比例就是Ryan Gold的特徵。」德美怯怯地问：「或许…那是你吗？」馆长反问：「想拥有吗？」不禁让德美背过身来，悄悄说句：「疯子…」

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而最怕表明自己是追星族的德美，面临身分被拆穿的危机…她会如何度过难关呢？

（图片、影片来源：tvN《她的私生活》）

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