《钱力游戏》柳俊烈：相伴20年的狗狗离世，成了我人生的转捩点
电影 2019年3月19日 星期二09:41 Erin
《钱力游戏》中的主演之一柳俊烈，日前在访谈中提到自己养了多年的宠物狗衰老离世，让他的人生也因此起了大变化。
柳俊烈不久前在首尔进行电影《钱力游戏》的相关访问时提到，他的宠物狗狗离世这件事情成为他人生的转捩点。他说：“最近感觉到人生在世，与我一起生活了20年的宠物狗离世的时候，就连平时冷静沉著的我，也感到非常辛苦。虽然已经过了一年了，依旧像是刚失去了一个亲近的家人。”
“也因为宠物狗狗的死亡，我平时所听的音乐以及所看的电影都起了变化，电影、音乐、艺术等所有的形式全部都改变了，这样的变化就连在拍摄电影的我，似乎也有整体上的影响。”
电影《钱力游戏》描述一个想要成为有钱人的新进股票经理人镒贤（柳俊烈饰），认识了汝矣岛最强操盘手「号码牌」（刘智泰饰）之后，卷入了巨额的操作中所引发的故事。柳俊烈在剧中饰演这位股市新人将展现什么样的野心？台湾将於4月4日全台上映。
照片:车库娱乐
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