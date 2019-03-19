B.A.P 解散后纷开创新出路 永才、Zelo 将发表个人专辑！ 《认识的哥哥》Defconn「尊敬」郑亨敦已成为习惯动作：别误会,我很幸福啊！ 白艺潾横扫音源榜首 15& 队友朴志敏祝贺「很羡慕你、你真的很棒！」 睽违近两年半 Block B BASTARZ 终於要回归了！ 李政宰睽违10年回归小萤幕！与新慜娥主演JTBC新剧《辅佐官》 5月底首播 BTS防弹少年团新专辑预购量狂飙 五天就破 268 万张！ 出道近 11 年来第一次⋯⋯SHINee 珉豪个人歌曲月底发行！ 因信赖而听！EXO Chen 终於将发行个人专辑 长腿的狙击！ 邕圣佑最新写真展现致命型格魅力 【韩娱大地震续】胜利延期入伍&郑俊英最多判7年6个月&崔钟训「不认识总警」谎言再被揭穿 张紫妍事件延长调查至5月！委员会迫於舆论压力改变决定 《钱力游戏》柳俊烈：相伴20年的狗狗离世，成了我人生的转捩点 李洪基被要求比心回应：现在不是时候！提及崔钟训表示：我不会变 第一个揭发胜利事件的记者失联！曾SNS留言：如果发生意外，肯定是他们做的 EXO成员接力出演！真人秀《心 For You》於下周一首播 XIUMIN为「第一棒」 李东海分享健身成果！金希澈：「还以为是钟国哥的SNS呢…」、「D&E演唱会不来一首Turbo的歌？」 【女团个人品牌评价】Jennie 再次夺冠 ITZY 有娜、MAMAMOO 华莎展现老么力量！ 胜利群聊内容再被挖！藐视法律嘲笑酒驾被抓艺人：善后处理没做好 MAMAMOO 为《四季四色》企划华丽收尾 专场演唱会 4 月登场！ 爱宝乐园由3月16日开始：为期44天的「郁金香季」 文在寅：「彻查张紫妍、Burning Sun等事件，赌上检・警的命运！ 」

留言/评论