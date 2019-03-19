《錢力遊戲》柳俊烈：相伴20年的狗狗離世，成了我人生的轉捩點
電影 2019年3月19日 星期二09:41 Erin
《錢力遊戲》中的主演之一柳俊烈，日前在訪談中提到自己養了多年的寵物狗衰老離世，讓他的人生也因此起了大變化。
柳俊烈不久前在首爾進行電影《錢力遊戲》的相關訪問時提到，他的寵物狗狗離世這件事情成為他人生的轉捩點。他說：“最近感覺到人生在世，與我一起生活了20年的寵物狗離世的時候，就連平時冷靜沉著的我，也感到非常辛苦。雖然已經過了一年了，依舊像是剛失去了一個親近的家人。”
“也因為寵物狗狗的死亡，我平時所聽的音樂以及所看的電影都起了變化，電影、音樂、藝術等所有的形式全部都改變了，這樣的變化就連在拍攝電影的我，似乎也有整體上的影響。”
電影《錢力遊戲》描述一個想要成為有錢人的新進股票經理人鎰賢（柳俊烈飾），認識了汝矣島最強操盤手「號碼牌」（劉智泰飾）之後，捲入了巨額的操作中所引發的故事。柳俊烈在劇中飾演這位股市新人將展現什麼樣的野心？台灣將於4月4日全台上映。
照片:車庫娛樂
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