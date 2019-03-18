金旻载确定出演JTBC《花党》！朴志训、徐志焄收到出演提案 有望加盟
韩剧 2019年3月18日 星期一12:04 JiaJia
之前剧组就有透露：「该部作品预计会有多位美男演员出演。」不晓得还会有谁加入呢～ #来提名你心中的人选
JTBC於本月初（3月）透露，计画中的新电视剧《花党：朝鲜婚姻介绍所》将安排作为周一、周二播出的月火剧，预计於今年（2019年）9月2日首播。该部作品改编自金以朗作家的小说，描写地位在万人之上的王为了找出自己的初恋，而找上朝鲜最强媒人团「花党」，把出身卑贱的女子改变成尊贵形象，上演一场大骗局。
今日（18日），有媒体报导，曾出演《伟大的诱惑者》、《鬼怪》、《浪漫医生金师傅》等电视剧的金旻载，确定出演《花党》。
而名字同为「지훈」的朴志训和徐志焄，则收到出演提案，有望加盟该部作品。朴志训为童星出身，后参加《Produce 101》第二季和Wanna One而声名大噪，目前他正在准备个人专辑，预计本月26日发表；而徐志焄上部作品为tvN独幕剧《般若》，他於《鸡龙仙女传》有著出色的表现，也令人期待他未来的演技之路。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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