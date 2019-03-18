金旻載確定出演JTBC《花黨》！朴志訓、徐志焄收到出演提案 有望加盟
韓劇 2019年3月18日 星期一12:04 JiaJia
之前劇組就有透露：「該部作品預計會有多位美男演員出演。」不曉得還會有誰加入呢～ #來提名你心中的人選
JTBC於本月初（3月）透露，計畫中的新電視劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》將安排作為週一、週二播出的月火劇，預計於今年（2019年）9月2日首播。該部作品改編自金以朗作家的小說，描寫地位在萬人之上的王為了找出自己的初戀，而找上朝鮮最強媒人團「花黨」，把出身卑賤的女子改變成尊貴形象，上演一場大騙局。
今日（18日），有媒體報導，曾出演《偉大的誘惑者》、《鬼怪》、《浪漫醫生金師傅》等電視劇的金旻載，確定出演《花黨》。
而名字同為「지훈」的朴志訓和徐志焄，則收到出演提案，有望加盟該部作品。朴志訓為童星出身，後參加《Produce 101》第二季和Wanna One而聲名大噪，目前他正在準備個人專輯，預計本月26日發表；而徐志焄上部作品為tvN獨幕劇《般若》，他於《雞龍仙女傳》有著出色的表現，也令人期待他未來的演技之路。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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