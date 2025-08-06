Wanna One尹智圣拍BL剧！

限定男团WANNA ONE出身的歌手兼演员尹智圣将出演改编自人气BL小说的网路剧《雷云暴风》（暂译，《천둥구름 비바람》），在剧中饰演关键角色「李一祖」。

《雷云暴风》原作为作家「Chae Sim」的同名BL小说，同时也推出了广受好评的网路漫画版本，在连载平台上获得高达4.8分的高分评价，人气不容小觑。

尹智圣在剧中饰演的「李一祖」是一名没有积蓄、没有工作、一无所有的落魄男子。 故事讲述主角「徐正翰」在小叔的葬礼上，与失联已久的表哥「李一祖」重逢，出於怜悯与关怀之心，提议与他展开同居生活，故事由此展开。



尹智圣自2017年参加Mnet选秀节目《Produce 101 》第二季后，以限定男团Wanna One成员身份出道。 团体活动结束后，他以个人首张迷你专辑《Aside》展开个人歌手活动。 2021年尹智圣又透过SBS电视剧《成为你的夜晚》正式以演员身份出道。 此后也积极参与音乐剧演出，包括《归来》、《Something Rotten》、《Happy Oh！ Happy》等，展现多方位的才华。

《雷云暴风》目前正如火如荼地拍摄中，预计将於今年内公开，并正在洽谈於OTT平台播出。

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