尹智圣「Letter from Yooniverse」台北粉丝见面会3月9日登场！时隔六年重返台湾展现全新舞台魅力，送上彩排与限定小卡福利

韩国人气歌手尹智圣将於3月9日在台北Nuzone举行备受期待的「Letter from Yooniverse」单独粉丝见面会，为粉丝带来一场结合视觉震撼与情感共鸣的特别演出。这场见面会将延续他2月23日在首尔的演出热潮，并作为海外巡演的重要一站，带领粉丝进入属於尹智圣的Yooniverse世界

尹智圣於2017年透过韩国超人气选秀节目 第二季崭露头角，以稳健的实力与温暖的领导魅力脱颖而出，最终成为限定男子团体Wanna One的队长及成员。在他的带领下，Wanna One迅速席卷韩国及全球音乐市场，缔造多项音乐榜单佳绩。历经团体解散后，他於2019年以个人歌手身份正式出道，推出首张个人专辑Aside，展现出独特的音乐魅力及稳定的现场演唱实力，在音乐市场站稳脚步。他也积极参与音乐剧与综艺节目，以诚恳的性格与温柔的嗓音深受粉丝喜爱。

本次「Letter from Yooniverse」粉丝见面会将是尹智圣时隔一年两个月的全新个人演出。从首尔到台北，再到东京，尹智圣将为全球粉丝呈现全面升级的舞台设计与更加精采的表演内容。他将在台北场中分享这段时间以来的成长历程与心路转变，为粉丝带来一场结合音乐、故事与情感的难忘体验。互动桥段与演唱曲目，皆是尹智圣亲自构思与策划，期望为到场的每位粉丝创造独一无二的回忆。



台湾场演出将於3月9日在台北Nuzone举行，安排下午两点及晚间六点两场演出，让更多粉丝能够共度这段难忘时光。这场见面会同时也是尹智圣自2019年后，时隔多年再次在台湾举行的个人演出。他表示，「很感谢大家在音乐旅程中一直以来的陪伴与支持，这份爱与鼓励对他而言无比珍贵。非常期待在台北与粉丝们共度美好时光。」

尹智圣的「Letter from Yooniverse」粉丝见面会即将在台北盛大登场，门票现已於DEEPI及远大售票系统热卖中。粉丝现在就可以前往远大售票系统购票， 3月9日一起进入Yooniverse的宇宙，与尹智圣相见。

2025 Yoon Ji sung Fan Meeting in Taipei: Letter from Yooniverse

日期：2025年03月09日（日）

【午场】 14:00开演

【晚场】 18:00开演

场地：NUZONE 2楼（106 台北市大安区市民大道三段198号2楼）

票价：VIP区$3,580 / B区 NT$ 2,380 / 爱心票 NT$ 1,190

主办单位：Union Pictures、星石娱乐

购票连结：https://reurl.cc/G502Od





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