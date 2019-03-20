《会读心术的那小子》朴珍荣、辛睿恩清新登场！故事的开始都源自多年前的那场火灾… 人气女团IZ*ONE出演综艺《Idol Room》录制完毕，将在4月2日首播！ 车太铉退出《Radio Star》 MC阵容仅剩3人 朴志训首波 MV 预告片公开！发片 showcase 门票已火速售罄 太妍新单曲〈四季〉预告连发 华丽配乐＋感性画面构成迷人氛围 胜利首次回应聊天内容：「只是朋友之间的吹嘘，没有性招待」 兵务厅已批准「胜利延期入伍」的申请！入伍时间延期3个月，将继续配合警方调查！ BIGBANG T.O.P被指享受特惠病假 龙山区厅：正常病假 [专访] 天生的画报男子成勋：我就是喜欢不打扮素颜的自己 《大逃脱2》首播2.5%超越第一季，规模全面升级！「未来大学」的秘密到底是什么？ 《触及真心》真正害怕海盗船的是刘寅娜！李栋旭安慰的眼神~❤ 《超人回来了》建厚「继承」民国哥哥称号：新一任「无脚踝Boss」！ 韩剧《耀眼》昨晚完美收官，收视率再创新高，JTBC又一部神剧诞生啦！ Burning Sun确定是毒品窝！ 3职员被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申请却被驳回？！ P.O 的真实性格也和形象一样纯真？「该知道的事情我也都知道啦！」 【专访】柳俊烈：充满热情的演技温度 【专访】SHAUN 最爱的音乐人身份是作曲家 崔钟训自省期间点赞去警局照片 网友怒：「真的有反省吗？ 」 BTS防弹少年团出现在《The Simpsons》动画！ARMY也算出场了？ 日本BOICE力挺李宗泫不退团：「4个人一起才是CNBLUE」 MAMAMOO〈gogobebe〉音源、节目成绩都亮眼 回归后首冠迅速入袋！ 韩国Starbucks变色樱花杯：不收对不起自己的钱包啊！

留言/评论