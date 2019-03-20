《会读心术的那小子》朴珍荣、辛睿恩清新登场！故事的开始都源自多年前的那场火灾…

（提及剧情）本来以为《会读心术的那小子》只是一套普通的校园爱情剧集，但原来剧情也会提及韩国学生、孤儿、囚犯后代等各个社会阶层所面对的问题，绝对是近期一品值得细看的作品！值得一提的是JYP家的孩子们在剧中的表现也很出色呢～
tvN新月火剧（周一、二播出）《会读心术的那小子》已於上周首播，香港观众可按此到黄Viu煲剧平台免费收看。事不宜迟，我们正式进入剧透部份ＸＤ第一集提及李安（朴珍荣 饰）与尹在仁（辛睿恩 饰）初次见面时，因李安拥有「读心术」能力，例如凭肢接体触便能知道对方秘密，却被在仁误会他是偷窥狂，结果被在仁送到警局。
之后，在仁转学到李安就读的学校，二人成为同班同学。在校内，老师们一直视李安为问题学生，即使李安考获高分，老师仍会认为他是偷看试卷，又嘲笑他是孤儿，并要求他自动退学。眼见数学老师（金元海 饰）不停嘲笑李安，在仁感同身受，即向老师表示：「如果我查出真凶是谁… …你便要为嘲讽我们的事道歉！」当晚，两人不约而同回到学校办公室搜证，为了躲避保安，李安不小心碰到在仁，脑里便出现一连串数字并念了出来，原来那是在仁父亲的囚犯编号，令在仁大吃一惊… …
在仁后来无意间发现原来李安其实是自己的邻居，还拥有读心能力！她才明白李安为何如此古怪，一早知道「偷看试卷」一事的真相，又知道父亲的囚犯编号，而那正是她最不想让别人知道的秘密。起初李安还以为在仁会把他当成「怪物」便义正词严地说：「以后不碰你、不看你的秘密就是了。」没想到，在仁激动地说：「我现在就冲到你面前，不管要握手还是干什么都可以！」让李安吓得护住自己…（大笑）。
另外，李安一直与一名任职检察官的「哥哥」姜成模（金权 饰，少年时期由赵炳圭 饰演）同住。原来在李安8岁那年，他住所失火，失去双亲的他被成模所救，两人从此相依为命。成模知道李安拥有读心能力，便告诫他这种能力是双面刃，可以拿来救人，也可以拿来杀人。
而在仁的父亲一直被大众视为当年的纵火狂徒，所以在仁要跟姨母过著遮遮掩掩的生活。直至高中三年，一直有人暗中帮助她，而那位「长腿叔叔」原来就是成模。虽然外表绅士又英俊，但成模其实是不善交际，令二人首次见面的气氛变得莫名尴尬。
而李安还有一名当刑警的「姊姊」殷智秀（金多顺 饰），因为智秀的父亲是当时负责纵火事件的警察，两人因此结识，她也知道李安拥有读心能力的秘密。
值得留意的是这套剧除了有很鲜明的爱情线和查案悬疑线值得细看外，当中饰演经常欺凌学生的数学老师金元海的演技也十分厉害（没错，就是在《先热情地打扫吧》中饰演金裕贞慈祥父亲的那位金元海！），相信制作人员是要借助他在学校对「问题学生」的冷嘲热讽，点出目前各国的教育现况让大家反思吧！看到这里再提提大家，有兴趣的香港观众可按此到黄Viu煲剧平台免费收看呢！
（图片来源：VIU）
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