《會讀心術的那小子》朴珍榮、辛睿恩清新登場！故事的開始都源自多年前的那場火災…

（提及劇情）本來以為《會讀心術的那小子》只是一套普通的校園愛情劇集，但原來劇情也會提及韓國學生、孤兒、囚犯後代等各個社會階層所面對的問題，絕對是近期一品值得細看的作品！值得一提的是JYP家的孩子們在劇中的表現也很出色呢～
tvN新月火劇（週一、二播出）《會讀心術的那小子》已於上週首播，香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台免費收看。事不宜遲，我們正式進入劇透部份ＸＤ第一集提及李安（朴珍榮 飾）與尹在仁（辛睿恩 飾）初次見面時，因李安擁有「讀心術」能力，例如憑肢接體觸便能知道對方秘密，卻被在仁誤會他是偷窺狂，結果被在仁送到警局。
之後，在仁轉學到李安就讀的學校，二人成為同班同學。在校內，老師們一直視李安為問題學生，即使李安考獲高分，老師仍會認為他是偷看試卷，又嘲笑他是孤兒，並要求他自動退學。眼見數學老師（金元海 飾）不停嘲笑李安，在仁感同身受，即向老師表示：「如果我查出真兇是誰… …你便要為嘲諷我們的事道歉！」當晚，兩人不約而同回到學校辦公室搜證，為了躲避保安，李安不小心碰到在仁，腦裡便出現一連串數字並唸了出來，原來那是在仁父親的囚犯編號，令在仁大吃一驚… …
在仁後來無意間發現原來李安其實是自己的鄰居，還擁有讀心能力！她才明白李安為何如此古怪，一早知道「偷看試卷」一事的真相，又知道父親的囚犯編號，而那正是她最不想讓別人知道的秘密。起初李安還以為在仁會把他當成「怪物」便義正詞嚴地說：「以後不碰妳、不看妳的秘密就是了。」沒想到，在仁激動地說：「我現在就衝到你面前，不管要握手還是幹什麼都可以！」讓李安嚇得護住自己…（大笑）。
另外，李安一直與一名任職檢察官的「哥哥」姜成模（金權 飾，少年時期由趙炳圭 飾演）同住。原來在李安8歲那年，他住所失火，失去雙親的他被成模所救，兩人從此相依為命。成模知道李安擁有讀心能力，便告誡他這種能力是雙面刃，可以拿來救人，也可以拿來殺人。
而在仁的父親一直被大眾視為當年的縱火狂徒，所以在仁要跟姨母過著遮遮掩掩的生活。直至高中三年，一直有人暗中幫助她，而那位「長腿叔叔」原來就是成模。雖然外表紳士又英俊，但成模其實是不善交際，令二人首次見面的氣氛變得莫名尷尬。
而李安還有一名當刑警的「姊姊」殷智秀（金多順 飾），因為智秀的父親是當時負責縱火事件的警察，兩人因此結識，她也知道李安擁有讀心能力的秘密。
值得留意的是這套劇除了有很鮮明的愛情線和查案懸疑線值得細看外，當中飾演經常欺凌學生的數學老師金元海的演技也十分厲害（沒錯，就是在《先熱情地打掃吧》中飾演金裕貞慈祥父親的那位金元海！），相信製作人員是要借助他在學校對「問題學生」的冷嘲熱諷，點出目前各國的教育現況讓大家反思吧！看到這裡再提提大家，有興趣的香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台免費收看呢！
（圖片來源：VIU）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究