韩艺瑟宣布与小10岁男友结婚♥ 频道开心秀结婚登记书

曾主演《美女的诞生》、《20世纪少男少女》的演员韩艺瑟，昨（7）日於个人YouTube频道宣布结婚。

韩艺瑟频道「韩艺瑟is」昨更新一支影片，是时下YouTube流行的「What’s in My Bag」主题，公开自己随身携带的物品，不过开头韩艺瑟却直接宣布自己登记结婚了。影片尾声韩艺瑟藉机宣布自己结婚了，表示早就把男友当成一辈子的伴侣了，是灵魂伴侣、最好的朋友也是另一半，原本对婚姻没那么看重，但现在想向自己以外的人们宣布两人之间确立的关系，因此决定结婚。



韩艺瑟也说明拍影片是希望粉丝、更多人们能为他们的新人生祝福、应援，也会试著多多让丈夫入镜。她开心秀著结婚登记书，表示将要登记，不过大家看到影片的时候应该完成登记了，自己是5月新娘。影片上架后，韩艺瑟随后在IG发布一张相片与相关感言和粉丝分享。其经纪公司High Entertainment接受媒体访问则表示两人并没有未婚怀孕，婚礼日期未订。



▼韩艺瑟宣布结婚影片（宣布内容主要从7:42开始）



▼韩艺瑟发文



▼发文收到了孙淡妃、洪贤姬、李素罗（模特儿）、Irene Kim等蓝勾勾名人祝福



韩艺瑟‎2021年5月与男友公开交往，两人相差10岁，她介绍对方是模特儿兼话剧演员。虽然‎曾有传闻男友当过牛郎，但并没有动摇两人感情，韩艺瑟出面驳斥男友只是在卡啦OK店工作过，和酒店全然不同，也强调职业不分贵贱。

▼附上两人放闪照



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