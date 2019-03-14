点赞郑俊英的贴文？文彩元所属社：「个人IG遭到骇客入侵，恶性谣言采取强硬应对！」
明星 2019年3月14日 星期四12:55 Yuan
这次的事件波及到了不少无辜的艺人，希望可以尽快调查清楚啊！
在「郑俊英偷拍女性事件」被立案调查后， 不少艺人无辜受到牵连，他们都一一出面自清。13日，又传出文彩元点赞郑俊英的贴文，而她的所属社Namoo Actors也发表了官方声明。
声明中表示：「13日发现了文彩元的IG遭到骇客入侵，已向文彩元本人确认，本人没有进行相关的行为，之后迅速更改了密码等措施。本社将请求网路警察队侵害旗下艺人私生活，造成不安的非法行为进行调查。」（帐号目前已改为私人帐号）
接著提到：「透过网路社区、SNS、聊天软体散播的恶性谣言，我社文彩元演员被提及，对此也会进行强硬应对。虽然与郑俊英是演艺界的同事，但有关谣言属於无稽之谈，这样带有恶意、践踏人格等恶性言论的撰写者和散布者，将追究其民事、刑事责任；对於匿名散播虚假消息扩散等行为，我们也不会有任何善处的，会采取强硬的措施应对。」最后说道：「对我们Namoo Actors旗下艺人造成名誉、人格损毁的行为，相关举报请传送到指定信箱，谢谢！」
这次的事件波及到了不少无辜的艺人，网上谣言从不间断，引发相当大的争议，希望这件事情能尽快调查清楚，不要再有无辜的人被牵连进来了。另外，郑俊英今日也现身首尔地方警察局广域搜查队接受调查。
（图：KSD、TVDaily、Namoo Actors）
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