龙俊亨宣布退出HIGHLIGHT！ 所属社发声明&本人IG PO长文道歉

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今日，HIGHLIGHT所属社通过媒体发布声明，表示龙俊亨已於昨日接受调查，对於「破坏粉丝的爱与信任」深刻反省，决定「退出HIGHLIGHT」。

AROUND US娱乐公司表示：「关於SBS 《8NEWS》报导的内容，龙俊亨表示2015年底和郑俊英喝酒后次日通过1:1聊天室互相问候时，得知了拍摄非法影片的事实，之后 通过1:1聊天室接收并观看过非法影片，并对此进行过不恰当的对话。 」

「龙俊亨认识到这次事件的严重性，13日诚实接受了参考人调查，并认识到自己的言行令大家失望、道德严重松懈，正在深刻反省。 」

关於HIGHLIGHT，所属社表示：「深知此次事件无法得到原谅，因为自己而破坏粉丝对成员们及HIGHLIGHT的爱与信任、令大家失望，表示深刻反省。 痛感责任重大，为避免破坏组合形象、造成二次伤害，与公司商议后，决定於2019年3月14日退出HIGHLIGHT。 」

同时，龙俊亨在个人IG上PO长文表示：「我在11日SBS 《8NEWS》报导后接到公司电话，因为错误理解了争论焦点，只说自己不在聊天室内，所以公司才发布声明称报导不属实，是我传达了错误资讯。 对公司说我和郑俊英的对话是在2016年，是因为对话记录已经不在手机里，没能进行确认。 让大家混乱了，十分抱歉。 」

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「2015年底和郑俊英喝酒后第二天互相问候时，郑俊英说有过那样的事（偷拍影片发给别人被发现），我回问：『被那女生发现吗？ 』当时没有收到过影片，只收到过其他影片。 而且对此进行了不恰当的对话。 这些都是非常不道德的行为，我当时很愚蠢，没有意识到是违法犯罪行为，没有进行阻止也是不对的。 」

龙俊亨表示昨日接受调查并看到了之前的对话记录，感到非常羞愧：「从来没有拍摄或传播过偷拍。 从2016年底开始和郑俊英只是偶尔问候的关系了。 」最后说：「没能报答大家给我的厚爱，因为这件事而背弃了成员和粉丝们对我的信任，真的非常抱歉。 我认识到事件的严重性，不希望因为我而让粉丝和成员们遭到更多伤害，将从2019年3月14日起退出HIGHLIGHT。 」



3月11日SBS《8NEWS》报导郑俊英非法拍摄性关系影片并在聊天室内传播时，对话窗复原图片中除了胜利和郑俊英之外还出现了「歌手龙某」的字眼，有人猜测是指龙俊亨，随后龙俊亨所属社发布声明表示「 龙俊亨与一切非法影片的拍摄和传播无关，也从未加入郑俊英任何分享非法影片的聊天室」，强调龙俊亨与郑只进行过1:1聊天，指SBS是将1:1聊天的内容编辑进聊天室还原图片中。