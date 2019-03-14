警方越权调查胜利&郑俊英案件，曾要求手机修理公司做假证！

胜利性贿赂、郑俊英传播偷拍影片两案已被送交检察厅调查，但警方却在此时插手调查，被指属於「越权行为」！ 而员警打电话要求开具「手机无法修复」的证明。
韩国国民权益委员会对胜利和郑俊英等人的聊天记录进行了近3周的鉴定后，认为其与警方存在勾结，於3月12日将胜利和郑俊英的案件送交检察厅调查，同时通报警方。 然而13日，警方却突然派出10余人搜查了曾为郑俊英修理手机的公司并扣押电脑，该行动属於无视国民权益委员会的越权调查。 考虑到聊天室内容涉及众多与警方违法行为相关的内容，此举被怀疑试图毁灭证据。
同时，昨晚SBS的跟踪报导公开了2016年郑俊英被告时的一段电话录音，可以清楚听到警员拜托修理公司开具「无法复原」的证明。 录音对话如下：
*负责员警：「我是城东警署的OO。 调查事件时遇到一些不顺利，听说郑俊英拜托OOO公司修复资料，是不是需要一些时间？ 」
**资料鉴识公司：「是的，您也知道负责人正在休假。 」
***明知鉴识尚未结束，警方竟要求：「反正本人（郑俊英）已经承认了，时间紧迫，不如这样吧，OOO公司做一份确认书，就写经过资料分析，发现机器老化、资料无法复原。 希望做一份资料无法恢复的确认书。 」
****当时鉴识公司表示了拒绝：「我们是行业内的人，需要必要的程式，要写明为什么无法（恢复），有点难办呢。 」
对话发生的2天后，警方在没有拿到确认书的情况下就把案件交给检察厅。 SBS记者为此前去采访该员警，警员一开始说「第一次听说、绝不可能」，得知有录音后改口说「不记得了」。
如果警方当时就掌握了聊天室内容，3年来的潜在受害女性原本可以免於性犯罪的魔爪。
（图源：《8NEWS》节目截图）
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