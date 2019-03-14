胜利拉面店「神隐」生意大受影响！午餐无人排队、韩国客人寥寥无几

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随著胜利的一连串事件被曝光并宣布退出娱乐圈，其经营的连锁拉面店「神隐」也受到相当大的冲击。

「神隐拉面」是胜利2016年创立并担任理事的连锁拉面品牌，目前在韩国有44家分店，海外也有7家，年销售额上千亿韩元。 每当有一家新的分店开业，胜利都会在IG上PO出同一姿势的合照作为认证：



虽然胜利已在今年1月21日为准备入伍而辞掉理事职位，但一直在节目上宣传，不少分店也由其亲信运营，例如弘大和明洞分店由父母运营、蚕室分店由FTISLAND崔钟训运营，给人留下强烈的「胜利拉面」印象。



然而随著其担任理事的夜店Burning Sun被爆涉嫌安排性交易，胜利以嫌疑人身份接受立案调查，随后宣布退出娱乐圈并与所属社YG解约，连串风波对「神隐拉面」也造成一定影响。

有记者前往几家分店进行观察，午餐时段原本人潮鼎盛、需要排队，12日中午弘大店只有3组客人，分别是日本、东南亚旅客和一名外国女性，入座率仅20%；光化门店也只得15名客人，虽然入座率75%， 但在上班族密集的光化门一带实属冷清。 据职员称：「本来午餐时间有很多人在排队，但最近就没有了。 」



此外，胜利和郑俊英将在14日同时以嫌疑人身份接受警方传唤调查，前者因为涉嫌为海外投资人安排性交易，后者是在聊天室内分享非法偷拍的性关系影片。

（图源：胜利IG、MBC）

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