《Running Man》宋智孝一句「老公」越叫越顺，洪真英赞叹：两人很登对啊

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宋智孝、金钟国、洪真英「三人两条爱情线」同集同框，洪真英看著两人献上了祝福呢～！

最新一期SBS综艺节目《Running Man》（EP.442／3月10日播出）的嘉宾，邀请到了韩多感、洪真英、琴世禄三位综艺感十足的女艺人，其中在《熊孩子》和金钟国拥有爱情线的洪真英，与金钟国在《RM》中用「老公老婆」称呼的宋智孝，三人正式同框，互动引发观众期待。



在球类竞赛上，三人被分配在同个队伍中，金钟国让洪真英试踢球，两人你来我往的互相礼让，甜笑互动著，刘在锡看到了就说：「你们两人是怎样啊？」默默流窜著粉红气息，关系看起来很要好。



HAHA接著说：「想了一下，这不是美国情侣们吗？」

之后，在情侣竞赛上，金钟国直接走向宋智孝，要求和她组成一队，宋智孝回握并说：「老公，走吧！」直接配对成功，洪真英也接话说：「两人看起来感觉真好啊～！」



懵国CP真是越来越自然啦～！

（图自：SBS Running Man）

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