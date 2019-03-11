TXT 首周销量创 2019 新人最佳成绩！〈CROWN〉舞蹈练习影片人气火热

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TXT 自上周透过 Mnet 特辑宣告出道已满一周，一起来看看他们的最新佳绩，还有大秀刀群舞的练习影片！

从 4 日到今天为止，TXT 的首张迷你专辑〈梦之篇章：STAR 1〉在这期间卖出了 7 万 7996 张，是今年出道的新人所创造的最高销量。

当初 TXT 的唱片预购量就已经突破十万张，一出道后 MV 立刻在 13 小时内内吸引超过千万次观看、专辑更登上台湾、新加坡、印度、俄罗斯、美国、墨西哥、西班牙、挪威⋯⋯等 44 个国的 iTunes Top Albums 榜首，在音源、实体方面表现都非常亮眼。

而昨晚 TXT 也公开了主打歌 “CROWN” 的舞蹈练习影片，相较於音乐节目的运镜更容易看出成员整齐划一的动作和出色节奏感，影片公开至今观看次数也已听突破百万次。



今天开始 TXT 就会播出实境节目《Talk X Today》，喜欢他们的话别忘了来看看全员准备出道的过程罗！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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