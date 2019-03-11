《会读心术的那小子》今晚首播！4分钟长预告抢先看 辛睿恩主动向朴珍荣「索吻」？

天哪，第一次公开上半身的朴珍荣！明明是连去游泳池都要穿长袖的爱豆啊ㅋㅋㅋ
於今晚（11日）首播的tvN新月火剧（周一、二播出）《会读心术的那小子》，由《仁显王后的男人》金炳秀导演执导，《吸血鬼检察官》杨珍雅编剧执笔，描述只要有肢体接触就能知道对方秘密的少年，和拼命想要隐藏自己内心伤痛的少女两人之间的故事。朴珍荣（GOT7成员）、辛睿恩、金多顺、金权等人主演。
在公开的4分钟长预告里，揭示了男、女主角「不打不相识」、「欢喜冤家」的面貌。
《Sky Castle》赵炳圭则特别出演，貌似也是一位「读心者」。
尹在仁（辛睿恩 饰）虽然保持著「全校第一」的头衔，但她有著绝不想让别人知道的秘密：住在屋塔房、像乞丐一样的孩子，以及自己的父亲。这样的她，遇到了号称是「读心者」的李安（朴珍荣 饰），从原本的抵触到相知相惜…
预告尾声，在仁曾问李安：「如何才能好好读心呢？」李安回答：「用手？因为皮肤中手指最为敏感。」在某个并肩坐在外头的夜晚，在仁又说：「但是，触感最敏感的地方是…嘴唇」、「来试试读心吧。」在仁越靠越近，而李安不自觉地紧闭双眼…（好纯情XD）
另外，剧组於上周在特别篇中，公开朴珍荣洗澡的戏份，好身材引发粉丝热议。
珍荣是出了名的「爱护身体」，去游泳池或开演唱会都会穿著长袖的那种，大家当然不会错过这场「露出戏」啦！
《会读心术的那小子》兼具爱情、悬疑与喜剧等多样题材，而朴珍荣、辛睿恩都是首度挑起大梁，担任迷你剧主角。他们将在作品中有著什么样的表现，令不少观众们期待。
（图片、影片来源：tvN《会读心术的那小子》）
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