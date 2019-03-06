IU惊喜出演Epik High新曲《LOVEDRUNK》MV，变身「侠女」上演帅气的动作演技！
KPOP 2019年3月6日 星期三14:38 Yuan
完全惊喜啊！IU之前参与Feat.，这次担任主演还变身「侠女」，太全能了！！
Epik High将在11日发行新专辑《sleepless in __________ 》，公开的合作阵容更包含了鲜于正雅、YUNA、BTS防弹少年团的SUGA、Crush、Code Kunst，这也让不少歌迷都非常期待。
在昨日，公开了主打歌《LOVEDRUNK》的MV预告，又给大家一个惊喜啦！预告中，IU（李知恩）像武侠片的主人公一样和人对练，展现了生动的动作演技，MV的故事叙事会怎样发引发好奇。不少网友更表示：「IU太帅气了」、「这是什么神仙阵容」、「之前参与Feat.，这次担任主演」、「竟然偷偷去拍MV了」等等。
而Epik High和IU的缘分始於《LOVE STORY（恋爱小说）》，IU当时参与了Feat.，后来还担任过彼此演唱会的嘉宾，这次以不同形式合作，也让人期待！大家就一起期待11日完整版的MV啦！
（图：Epik High、《LOVEDRUNK》预告）
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